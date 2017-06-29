Под контролем иркутян

К контролю за ремонтом дорог в Иркутске будут привлекаться представители общественности. Приёмка готовых объектов также будет проводиться при их участии и с учетом их мнения. Об этом в ходе рабочего выезда на дорожные работы заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Как сообщил заместитель директора по контролю над ремонтом автомобильных дорог МУП «Автодор» Андрей Пономарёв, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выполняется ремонт 25 объектов. В данный момент субподрядчики приступили к работам на 17 улицах. На остальных адресах ремонт начнётся после поступления заказанных барьерных ограждений и резиноплит, которые не производятся в Иркутске. По условиям контракта работы необходимо завершить до конца августа. Тем не менее, генподрядчик МУП «Автодор» планирует сдать объекты на приёмку в начале месяца.

Мэр Дмитрий Бердников совместно с представителями общественности оценил ход работ по четырём адресам. Работы на всех участках ведутся в соответствии с графиком.

На улицах Челябинская и Баррикад проводится подготовка к укладке основания и двухслойного покрытия – мелко- и крупнозернистого. На Челябинской будут оборудованы пять дренажных колодцев для отвода грунтовых вод.

На ул. Фридриха Энгельса сделаны тротуары, завершается укладка однослойного покрытия проезжей части. На ул. Ширямова асфальтируются тротуары (1,3 тыс. кв. м) и дорога от аэропорта до Байкальского кольца (20 тыс. кв. м). Занижается уровень газонной почвы, что позволит избежать её попадания на дорогу во время дождей.

– В этом году мы привлекаем инициативных граждан, общественников к контролю над работой на дорогах. Это позволит нам определить добросовестных подрядчиков, которые смогут работать на городском благоустройстве, – отметил глава города.