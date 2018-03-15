Под безопасной крышей

Очистка крыш многоквартирных домов и административных зданий от снега, а также вывоз снега с придомовых территорий продолжатся в Иркутске до конца марта. Об этом в ходе рейда по проверке качества выполнения работ в Октябрьском и Свердловском округах сообщила начальник отдела жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска Татьяна Сокольникова.

– В Иркутске более семи тысяч многоквартирных жилых домов. Уборка снега с крыш, сбивание наледи и сосулек выполняются управляющими организациями согласно утвержденным графикам. Главы округов еженедельно проводят штабы, где анализируется текущая обстановка, корректируются графики выполнения работ. В случаях нарушения сроков выполнения работ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 8 до 50 тысяч рублей, – подчеркнула начальник отдела.

Как отметил глава Свердловского округа Антон Медко, если в зимний период основной задачей являлось недопущение снежных навесов, то с наступлением весны необходимо очистить кровли от скопившегося снега для предотвращения его схода и обеспечения безопасности граждан и автотранспорта.

Глава Октябрьского округа Владимир Преловский пояснил, что очистка кровель выполняется силами специально подготовленных работников с привлечением различных технических средств. Жителей домов заранее уведомляют о предстоящих работах, территорию огораживают.

По всем вопросам, касающимся расчистки крыш, а также с жалобами на ненадлежащее содержание придомовой территории можно обращаться в комитеты по управлению округами. В Октябрьском округе можно позвонить по телефонам 52-00-06 и 52-02-48, в Свердловском – 52-03-51, в Правобережном – 52-04-00, в Ленинском – 52-02-23. Также можно оставить заявку по телефону единой диспетчерской службы: 520-112.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ