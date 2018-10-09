Почётно – жить рядом с вами

Как часто нам приходится испытывать чувство гордости за соотечественников? Это ведь невероятно приятно! Но особо приятно гордиться ещё и земляками. Сибиряки – люди основательные, если уж берутся за что-то, то делают это старательно, доводят до конца, стремясь достичь максимального совершенства. С особой теплотой и гордостью представляем читателям газеты «Мои года» жителей Иркутской области, которые недавно получили государственные награды и знаки отличия.

За деятельность, способствующую всестороннему развитию Иркутской области и повышению её авторитета в Российской Федерации и за рубежом, звание «Почётный гражданин Иркутской области» присвоено хирургу Юрию Желтовскому и тренеру Клавдию Заграйскому.

Юрий Всеволодович Желтовский – доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и клинической ангиологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования – филиала «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования».

Клавдий Евгеньевич Заграйский – тренер областного государственного казённого учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье».

Новых почётных граждан поздравил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

– Благодарю вас за высокое качество работы, ответственность, целеустремлённость и профессионализм, достойную гражданскую позицию, – сказал Сергей Левченко.

Трудовой стаж Юрия Желтовского составляет 42 года. До 2002 года оказывал неотложную хирургическую помощь в Иркутской областной клинической больнице, пять лет работал борт-хирургом санитарной авиации. Выполнил более 2000 операций на сердце. Впервые в регионе провёл такие сложные операции на открытом сердце, как протезирование клапанов биологическими протезами, многоклапанное протезирование, операции по восходящей аорте и её дуге. Автор более 250 научных публикаций, имеет два патента на изобретения. Юрий Всеволодович – главный внештатный кардиохирург Иркутской области, более 20 раз участвовал в работе европейских, азиатских и мировых конгрессов за рубежом. В 2004 году ему были присвоены почётные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия», в 2008 году он был отмечен знаком отличия «За заслуги перед Иркутском», Почётной грамотой Законодательного собрания Иркутской области.

Клавдий Заграйский одним из первых начал тренерскую работу с инвалидами по слуху, возглавляет бригаду по их подготовке. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почётный работник общего образования», почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», дипломом I степени Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации.

Заграйский подготовил 26 кандидатов в мастера спорта, семь мастеров спорта, шесть мастеров спорта международного класса, четырёх заслуженных мастеров спорта России.

Сергей Левченко также вручил государственные награды РФ и награды Иркутской области некоторым жителям Приангарья.

– Все присутствующие в этом зале внесли значимый вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие Приангарья, укрепление промышленности, науки, культуры, становление сельского хозяйства и здравоохранения региона. Здесь присутствуют работники Иркутского авиационного завода, строители, труженики села. Заслуженно и справедливо отмечены наградами государства и области работники здравоохранения, образования и науки, культуры, – сказал Сергей Левченко.

Указом президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены работники Иркутского авиационного завода – филиала публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу: токарь 5 разряда Сергей Бородин, электросварщик ручной сварки 5 разряда Людмила Воймова, начальник механосборочного производства Виктор Грищенко, инженер-конструктор 1 категории Ирина Данилова, токарь 6 разряда Геннадий Елисеев, мастер Елена Мингалеева, начальник бюро технического контроля Павел Петров, сборщик-клепальщик 4 разряда Джалил Садрисламов, начальник технологического отдела агрегатно-сборочного производства Валерий Степанов, заместитель начальника металлургического производства Алексей Судаков, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда Сергей Федосеев.

Почётное звание «Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации» присвоено летчику-испытателю 1 класса Сергею Матвейчуку.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены медалью ордена «Родительская слава» Константин и Татьяна Батановы, которые воспитывают пятерых детей.

За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью Пушкина награждён Андрей Румянцев – писатель, член правления Иркутской областной общественной писательской организации.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу награждён медалью «За труды по сельскому хозяйству» Аполлон Иванов, генеральный директор сельскохозяйственного акционерного общества «Приморский».

Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено оператору машинного доения обособленного подразделения хозяйства «Петровское» сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белореченское» Ольге Богатовой, механизатору открытого акционерного общества «Восход» Вагису Собитову.

За заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей отделением областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» Софье Гладких и заместителю директора по научной работе Иркутского филиала федерального государственного автономного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Фёдорова» Татьяне Юрьевой.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность президента РФ начальнику областного государственного бюджетного учреждения «Ангарская станция по борьбе с болезнями животных» Евгению Назаренко.

За высокие достижения в сфере развития науки, культуры, искусства, воспитания и образования, сельского хозяйства и достижения в общественной сфере деятельности награждены знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой Международного института экономики и лингвистики кафедры товароведения и экспертизы товаров федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет» Валентина Андрухова, председатель правления регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Иркутской области Надежда Козлова, член Иркутской региональной общественной организации – движения «Ветераны комсомола» Валерий Лукин, преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» города Иркутска Николай Нестеров, председатель общественного совета при министерстве сельского хозяйства Иркутской области Николай Прокопьев.

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