Почётный космонавт Иркутска

Космонавту, Герою РФ Анатолию Иванишину присвоили звание «Почётный гражданин города Иркутска». Накануне мэр областного центра Дмитрий Бердников вручил знаменитому иркутянину специальные знаки отличия – нагрудный знак, удостоверение и ленту, отметив высокие заслуги российского космонавта-испытателя в области науки и техники.

– Мы издалека следим за тем, что делается в Иркутске. Мои родители живут здесь, и они отмечают, что город становится красивее, комфортнее, появились скверы и парки. Для меня это является показателем вашей работы, – подчеркнул в ответ Анатолий Иванишин.

Напомним, что звание «Почётный гражданин города Иркутска» космонавту-иркутянину было присвоено по инициативе мэра единогласным решением городской думы.

Наша справка:

Анатолий Иванишин (15 января 1969 года) – российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 112-й космонавт России (СССР) и 525-й космонавт мира. Совершил два космических полета. Участник основных космических экспедиций МКС-29/МКС-30. Общая продолжительность пребывания в космосе составила более 280 суток. Герой Российской Федерации. Летчик-космонавт Российской Федерации. Полковник ВВС запаса. Почётный гражданин городов Гагарин и Иркутск.

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