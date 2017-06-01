Почётные граждане

Почётными гражданами Иркутска стали Светлана Кулинич, Валерий Хайрюзов, Игорь Бычков и Валерий Игнатов. Соответствующее решение было принято на заседании думы Иркутска 25 мая.

Звание Почётного гражданина Иркутска присвоено:

– председателю Иркутского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Светлане Кулинич за выдающиеся заслуги в области защиты прав человека и гражданина, значительные достижения в организации и осуществлении благотворительной деятельности в городе Иркутске;

– заместителю председателя правления региональной общественной организации «Иркутское землячество «Байкал» Валерию Хайрюзову за выдающиеся заслуги в области культуры и искусства;

– директору Института динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО РАН, доктору технических наук, академику Российской академии наук, профессору Игорю Бычкову за выдающиеся заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и защиты прав человека и гражданина;

– председателю Совета Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Cил и правоохранительных органов Валерию Игнатову за существенный вклад в развитие города Иркутска и обеспечение благополучия его населения.

Председатель думы Иркутска Ирина Ежова отметила высокий уровень работы комитета по социальной политике администрации с представленными кандидатурами, Советом почётных граждан и общественностью.

– Принятое положительное решение думы свидетельствует о том, что все четыре кандидата достойны уважения и почёта. Получить это звание может каждый житель Иркутска, который активно участвует в развитии города, – подчеркнул заместитель председателя думы Иркутска Александр Ханхалаев.

Вручение знаков отличия вновь избранным почётным гражданам состоится накануне Дня города.