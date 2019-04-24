Победу в хакатоне по обучению основам искусственного интеллекта одержал школьник из Сибири

В Москве 20 апреля во второй раз состоялось финальное мероприятие просветительского проекта благотворительного фонда «Вклад в будущее», реализуемого при поддержке Сбербанка, – хакатон по машинному обучению «Академии искусственного интеллекта» для школьников.
Как сообщает пресс-служба банка, призовой фонд в размере 1 миллиона рублей разделили между собой 10 финалистов. При этом все они представляют разные регионы России, в десятке лучших не оказалось ни одного школьника из московского региона.
Участниками хакатона стали учащиеся 7-11-х классов со всех регионов России (от Калининграда до Находки), успешно прошедшие соревнование (первый этап) на сайте академии. Всего в финале приняли участие 100 школьников, 42 из них – во второй раз, в их числе и победитель прошлого года – Александр Мамаев из Челябинска. Самому юному финалисту – 13 лет, самому старшему – 18.
В рамках хакатона школьникам предлагалось построить алгоритм, который сможет определить опытность игрока в популярной компьютерной игре «Dota2» по статистике матчей. Десять участников награждены по итогам финала сертификатами на мечту номиналом 100 тысяч рублей. Кроме того, все победители получили возможность пройти обучение в Летней школе Физтех-лицея.
Первое место занял Артем Михеев из Сосновоборска, Красноярский край (гимназия №1), второе место – Денис Воркожоков из Калининграда (МАОУ ШИЛИ), третье – у Романа Потемина из Новосибирска (МАОУ «Лицей №176»). В десятке сильнейших есть одна девушка – Полина Воробьева из Санкт-Петербурга (гимназия №52). В прошлом году она также получила приз в номинации среди лучших участниц хакатона. Всего в финале-2019 участвовали 11 девочек, а в 2018 году их было восемь.
– Искусственный интеллект – это новая реальность и компетенции, связанные с ним, обязательны для специалистов будущего. Благодаря проектам «Урок цифры» и «Академия искусственного интеллекта» с основами ИИ познакомились 3,7 миллиона школьников по всей России. Сбербанк будет и дальше развивать эти проекты, чтобы как можно больше учащихся получили возможность изучать это сверхактуальное направление, – отметил, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.
Мероприятия академии проходили с 12 марта этого года. В онлайн-этапе приняли участие 2438 человек из 84 регионов России и 12 стран: Китая, США, Франции, Киргизии, Казахстана, Республики Беларусь, Финляндии, Украины, Латвии, Эстонии, Чехии, Грузии.
– Ценность и значение технологий всегда были достаточно высокими, но в последнее время эта ценность стала просто исключительной. Чем бы вы ни занимались в вашей жизни – дизайном, съемками кино, запуском космических кораблей, банковским бизнесом – чем угодно, – вам всегда пригодятся ваши знания и ваша квалификация в области искусственного интеллекта, – сказал Герман Греф.
Эксперты, принимающие участие в проекте, работают в сфере искусственного интеллекта, все материалы (онлайн-уроки, задачи и соревнования) специально подготовлены в интересном, понятном для детей формате. Помимо этого, материалы академии рассчитаны и на учителей: любой преподаватель на их основе может провести урок в своем классе. Все необходимые для проведения уроков материалы размещены и доступны учителям для скачивания на сайте проекта ai-academy.ru. Школьники и взрослые могут посмотреть видеоверсии вводных уроков и пройти онлайн-тренажеры по основам AI. Для тех, кто захочет продвинуться дальше, размещены учебные задачи.
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