Победы посвятили 45-летию БАМа

В рамках подготовки к празднованию 45-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали в Иркутске состоялось открытое первенство города по волейболу среди ветеранов 60+.

Накануне Дня Победы в спортивном комплексе «Вымпел» встретились пять команд: «Академик» (Академгородок), «Энергетик» (Сибирский энергетический институт), «Динамо» (ветераны волейбола), «БАМ» (ветераны БАМа и комсомола) и «Надежда» (сборная ветеранов Свердловского округа).

Команда ветеранов-строителей БАМа и комсомола впервые принимала участие в проводимых ежегодно турнирах ветеранов волейбола. В её составе особо отличились Виктор Антонович Родя – мостостроитель, награждённый знаком «Почётный строитель СССР», заместитель председателя областного совета ветеранов БАМа и Вячеслав Михайлович Ежов – член координационного Совета ветеранов комсомола, участник движения студенческих отрядов с 1974 года.

Призёрами турнира стали команда «Динамо» (1-е место), «Академик» (2-е место) и новички этих соревнований – команда ветеранов-строителей магистрали века – «БАМ» (3-е место).

Все победители были награждены кубками, грамотами и медалями с символикой турнира, а спонсорами этих соревнований выступили гостиничный комплекс «Ангара» (гендиректор В. В. Островский) и федерация ветеранов волейбола (председатель Б. Л. Пошвенчук).

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