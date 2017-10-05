По просьбе ветеранов

Председатель Совета ветеранов Ленинского округа Вера Николаевна Афанасьева в августе 2017 года обратилась с просьбой к депутату думы Иркутска по избирательному округу № 1 Светлане Кузнецовой оказать содействие в ремонте помещения для ветеранов, которое расположено в школе № 67. Депутат изыскала возможность, и при поддержке спонсора – Благотворительного фонда Красноштанова – ремонт был проведён.

В отремонтированное помещение ветераны пригласили депутата на чаепитие, разделить радость и поделиться впечатлениями от места, где теперь можно собираться, проводить мероприятия, выставки, мастер-классы для детей по рукоделию.

Светлана Кузнецова отметила, что в округе много ветеранов, они нуждаются во внимании и заботе. Школа выделила помещение, депутат помогла с ремонтом. Это хорошее начало для добрых совместных дел.

– Я уверена, что теперь мероприятий с участием наших дорогих людей, ветеранов, станет намного больше, ведь теперь им есть, где проводить встречи и задумывать новые проекты, – считает депутат городской думы.