По программе «Земский учитель» в Иркутской области около ста педагогов смогут получить в 2020 году миллион рублей

В Иркутской области началась реализация федеральной программы «Земский учитель». Ее задача – обеспечить педагогическими кадрами общеобразовательные организации, находящиеся в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тысяч человек.

Об этом сообщили в министерстве образования региона. Основными требования к претендентам, которые пожелают принять участие в конкурсном отборе, являются: возраст до 55 лет включительно, наличие соответствующего образования, готовность работать в населенном пункте в течение пяти лет непрерывно. Участникам программы в Иркутской области будут выплачивать компенсацию в размере одного млн рублей. На эти цели в 2020 году из средств федерального бюджета выделено более 76 млн рублей, из областного – более 20 млн рублей.

– В Иркутской области уже утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных организациях, которые попадают под программу, их около ста, – отметила и.о. министра образования региона Елена Апанович.

В 2020 году в программе примут участие общеобразовательные организации Жигаловского, Киренского, Бодайбинского, Усть-Илимского, Заларинского, Тайшетского, Чунского, Качугского, Нижнеудинского, Осинского, Тулунского, Зиминского, Братского, Нижнеилимского, Усольского, Балаганского, Казачинско-Ленского, Нукутского, Куйтунского, Баяндаевского, Черемховского, Боханского, Ольхонского, Шелеховского районов, а также Свирска, Саянска, Черемхово, Зимы, Ангарского городского округа, Усть-Кутского муниципального образования.

Вся информация размещена на официальном сайте федеральной программы «Земский учитель» https://zemteacher.edu.ru/.

Там можно узнать, какие именно вакансии и в каких населенных пунктах вошли в программу.

По инф. Телеинформа

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