По новому расписанию

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02 Марта 2017 г.
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С 28 февраля по 30 марта 2017 года изменяется расписание пригородных поездов Иркутск-Сортировочный – Байкальск. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Решение принято в связи с технологической необходимостью, отмечают в компании. Расписание будет изменено на все дни, кроме пятницы. Отправление электропоезда № 6334 со станции Иркутск-Сортировочный назначается на 18:02 местного времени. На станцию Байкальск поезд будет прибывать в 22:17 местного времени.

По пятницам – 3, 10, 17, 24 марта – поезд № 6334 будет следовать расписанию нормативного графика: отправление со станции Иркутск-Сортировочный в 17:17, прибытие на станцию Байкальск в 21:32 местного времени.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).

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