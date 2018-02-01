По инициативе горожан

В Иркутске в рамках программы «Народные инициативы» в 2018 году реализуют 16 проектов. Такое решение принято на заседании Общественной палаты города по итогам народного голосования.

В этом году было представлено более 50 инициатив иркутян по развитию и благоустройству городских территорий. Победителями стали проекты по благоустройству скверов и парков, оборудованию спортивных площадок и другие.

– Иркутяне принимают активное участие в жизни города, выбирают территории для благоустройства, и совместно мы делаем наш общий дом более комфортным и современным. В этом году в голосовании приняли участие свыше 70 тысяч человек. Такое массовое участие иркутян в формировании комфортной городской среды считаю беспрецедентным успехом, – отметила заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман. – В число победителей вошли те инициативы горожан, которые набрали максимальное количество голосов в ходе рейтингового голосования. На их реализацию будет выделено 30 млн рублей из областного бюджета и 30 млн рублей из городского.

Так, в Правобережном округе благоустроят сквер на пересечении улиц Шевцова, Петрова, Киренской, Николаева, также будут обустроены спортивные площадки на территории школ № 73 и 65 и спортплощадка по ул. Северная, 46.

В Ленинском округе благоустроят сквер на пересечении улиц Маршала Говорова – Марии Ульяновой – Красный Путь, проведут второй этап благоустройства парка «Победа» на пересечении улиц Муравьева – Ленинградская – Просвещения. Кроме того, будет благоустроена территория посёлка Горького (ул. Веселая и Олонская) и территория Станции юных натуралистов.

В Свердловском округе проведут замену ограждения школьного двора и оборудования многофункциональной спортивной площадки на территории школы № 80, а на территории школы № 77 обустроят баскетбольную и волейбольную площадки и установят тренажеры. На базе школы № 55 будет организован «Школьный стрелковый тир» ВПЦ «Вымпел-Байкал». В школе № 6 проведут ремонт футбольного поля и благоустройство сквера перед школой № 24. В Октябрьском округе займутся обустройством спортивных стадионов на территории школ № 22, 39 и 32.

Как отметили члены Общественной палаты, в этом году инициативными оказались представители родительских комитетов в школах Иркутска, ими были поданы важные и значимые проекты по благоустройству волейбольных, баскетбольных площадок, футбольных полей. Эти территории станут местом для полноценных занятий спортом не только учеников, но и местных жителей.

В этом году голосование проходило в новом формате. Проголосовать за понравившийся проект было возможно на сайте «Общественная жизнь города Иркутска» www.gorod.irk.ru, а также в помещении окружных администраций. На первых этажах были размещены урны для голосования и бланки бюллетеней с перечнем проектов.

С 2016 года Иркутск включён в список муниципалитетов, где реализуется этот проект. Из областного и местного бюджетов на лучшие идеи иркутян было выделено более 48 млн рублей, с помощью которых за два года реализовано около 50 проектов.

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