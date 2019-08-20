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По горячим следам раскрыто разбойное нападение на пожилую пару в Черемхово
По инф. Телеинформа   
20 Августа 2019 г.
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Полицейские Черемхова раскрыли по горячим следам разбойное нападение на пожилую пару. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

 

– Накануне в дежурную часть отдела полиции Черемхово поступило сообщение о разбойном нападении на дом пенсионеров. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что пожилая пара в утреннее время находилась дома. В это время неизвестная проникла в дом потерпевших и под угрозой применения ножа потребовала передать имеющиеся деньги. Злоумышленница, испугавшись криков о помощи, покинула место преступления, – отмечают в ведомстве.

Полицейские Черемхова раскрыли по горячим следам разбойное нападение на пожилую пару.

В результате принятых мер сотрудникам уголовного розыска по горячим следам удалось установить и задержать налетчицу. Ей оказалась 38-летняя ранее судимая местная жительница.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». За это подозреваемой, которую заключили под стражу, грозит до 12 лет тюрьмы.

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