По горячим следам раскрыто разбойное нападение на пожилую пару в Черемхово

Полицейские Черемхова раскрыли по горячим следам разбойное нападение на пожилую пару. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Накануне в дежурную часть отдела полиции Черемхово поступило сообщение о разбойном нападении на дом пенсионеров. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что пожилая пара в утреннее время находилась дома. В это время неизвестная проникла в дом потерпевших и под угрозой применения ножа потребовала передать имеющиеся деньги. Злоумышленница, испугавшись криков о помощи, покинула место преступления, – отмечают в ведомстве.

В результате принятых мер сотрудникам уголовного розыска по горячим следам удалось установить и задержать налетчицу. Ей оказалась 38-летняя ранее судимая местная жительница.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». За это подозреваемой, которую заключили под стражу, грозит до 12 лет тюрьмы.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ