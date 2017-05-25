В Иркутске стартовал масштабный культурный проект «Городская площадь талантов». На сквере имени Кирова для всех присутствующих были организованы мастер-классы, учебные занятия, показательные выступления, конкурсы и викторины.

По информации начальника городского управления реализации общественных инициатив Елены Терпуговой, участие в мероприятии приняли около 1000 горожан и гостей города. На площади талантов были организованы занятия по капоэйре, можно было поучаствовать в открытой тренировке по пауэрлифтингу, кроссфиту, силовому экстриму. Для детей провели мастер-классы по изготовлению шерстяных игрушек, робототехнике, игры с ростовыми куклами и конкурс рисунков мелками на асфальте.

В сквере имени Кирова прошёл фестиваль творчества «Иркутский Арбат». В рамках фестиваля более 180 иркутских мастеров представили свои изделия, сувениры из полимерной глины и ткани, украшения из бисера и бересты, интерьерные элементы ручной работы и много других эксклюзивных поделок, а также провели мастер-классы по их изготовлению.

Жители и гости города смогут посетить «Городскую площадь талантов» в сквере имени Кирова с мая по сентябрь. В следующий раз мероприятие пройдет 10 июня, 8 июля, 12 августа и 9 сентября.