Планы на лето – спорт и культура

Иркутская область славится своим гостеприимством. Здесь регулярно проходят полюбившиеся всей стране фестивали и соревнования федерального и международного уровней. Правительство Иркутской области объявило о начале подготовки к двум важным мероприятиям – «Парасибириаде 2019», фестивалям «Ёрдынские игры» и «Дыхание Байкала».

Парасибириада

Водноспортивный комплекс «Солнечный» и спорткомплекс «Байкал-Арена» примут Спортивные игры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019». Соревнования будут проходить с 3 по 7 июня в Иркутске. В министерстве спорта Приангарья состоялось расширенное совещание по подготовке и проведению «Парасибириады 2019».

– Мы на высоком уровне провели «Парасибириаду» в 2017 году, тогда участвовали команды от регионов Сибирского федерального округа. В этот раз количество участников увеличится, так как присоединятся команды Дальневосточного федерального округа. Заявки на участие принимаются до 1 мая, но уже сегодня мы ожидаем, что общее количество спортсменов будет не менее 210 человек. Наша задача – организовать и провести настоящий спортивный праздник, – подчеркнул на совещании министр спорта области Илья Резник.

В программу Спортивных игр «Парасибириада 2019» включены следующие виды спорта: пауэрлифтинг, настольный теннис, шахматы, дартс, плавание, лёгкая атлетика. Соревнования по лёгкой атлетике включают в себя прыжки в длину, толкание ядра, бег на 60 метров, гонки на колясках на 60 метров. В пауэрлифтинге предусмотрены следующие весовые категории: для женщин – до 55, 67, 79 и свыше 79 килограммов, а для мужчин – до 65, 72, 80, 88, 97 и свыше 97 килограммов. Итоги спортивных игр «Парасибириада» подводятся в личном и командном зачётах.

На совещании обсуждались вопросы организации транспортной безопасности, медицинского обеспечения соревнований, судейства, церемоний открытия и закрытия игр. Для проведения спортивного мероприятия планируется привлечь волонтёров, которые будут сопровождать гостей, помогать при проведении соревнований и т. д.

Спортивные игры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада 2019» министерство спорта Иркутской области организовывает и проводит совместно с Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов», Общероссийской общественной организацией «Российский спортивный союз инвалидов» и Иркутской областной организацией ООО «Всероссийское общество инвалидов».

Ёрдынские игры

VII Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» пройдёт с 13 по 15 июня. Подготовку и проведение мероприятия на заседании под руководством губернатора Сергея Левченко обсудили члены организационного комитета. В его составе – заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев, министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, министр спорта региона Илья Резник, министр сельского хозяйства Илья Сумароков и другие.

– Ёрдынские игры – древний праздник, возрождённый из глубины веков. Всего за несколько лет мероприятие превратилось в крупный международный этнокультурный фестиваль, который проходит при поддержке Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», Межрегионального общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры» из Улан-Удэ. Перед нами стоит общая задача – провести фестиваль на высоком уровне, – сказал Сергей Левченко.

Ёрдынские игры проводятся раз в два года в традиционном месте – у подножия горы Ёрд в Ольхонском районе. В 2017 году участие в них приняли делегации республик Бурятия, Саха (Якутия), Калмыкия, Алтай, Иркутской области, Усть-Ордынского Бурятского округа, а также Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Польши и Монголии. Состав участников этого года будет определён к концу мая.

В этом году в программе Ёрдынских игр появится новый турнир – бурятская традиционная игра «hэер шаалган» или разбивание хребтовой кости. Спортивная часть программы включает соревнования по национальным видам спорта. Это стрельба из традиционного лука, мас-рестлинг (перетягивание палки), бурятская национальная борьба «бухэ-барилдаан», переноска камня, якутские национальные прыжки, забег вокруг горы Ехе Ёрд, бурятские шахматы «Шатар», скачки на лошадях по пересечённой местности, стрижка овец на скорость. Площадки для проведения соревнований и судьи уже определены. Сейчас идут отборочные турниры. Ожидается, что в спортивных соревнованиях Ёрдынских игр примут участие 170 человек из различных регионов страны, 33 из них представят Иркутскую область. Отдельную команду планирует выставить Усть-Ордынский Бурятский округ.

В рамках культурной программы игр пройдут конкурс «Красавица Ёрдынских игр», фестиваль этнического костюма «Нити времени», выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества. Самым массовым мероприятием традиционно становится фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов, в нём примут участие более 30 творческих коллективов. В рамках фестиваля состоится международная научно-творческая конференция «Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии». Кульминацией праздника является грандиозный обрядовый круговой танец Ёхор вокруг горы Ехе Ёрд. Для того чтобы замкнуть круг, необходимо не менее 700 человек.

Дыхание Байкала

IX Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдёт с 15 по 19 мая. Зрителей ждёт насыщенная и разнообразная программа. На сцене выступят известные оперные солисты из Германии, Сербии, Болгарии, Мальты и России. Среди них Инга Кална (сопрано, Гамбургский оперный театр, Германия), Альтея де Менвиль (меццо-сопрано, Королевский оперный театр, Мальта), Евгений Станимиров (бас, Варненский оперный театр, Болгария), Савва Хастаев (тенор, Мариинский театр, Россия), Роман Муравицкий (тенор, Большой театр, Москва). Участие в фестивале примут Губернаторский симфонический оркестр под управлением маэстро Илмара Лапиньша, Камерный хор под руководством Елены Бояркиной и дирижёр Белградского Национального Оперного Театра Деян Савич (Сербия).

Фестиваль откроется 15 мая гала-концертом, в программе которого – бессмертные арии и ансамбли из оперных шедевров П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Верди, Дж. Пуччини, Ф. Чилеа, В. А. Моцарта, Р. Вагнера. Второй день фестиваля 16 мая традиционно будет посвящён камерной музыке. Вокальные сочинения композиторов разных эпох и направлений будут звучать под аккомпанемент фортепиано, на котором будет играть Екатерина Мельникова (Иркутск).

В третий день фестиваля, 17 мая, традиционно состоится отборочный тур Международного конкурса молодых вокалистов имени Ганса Габора Belvedere. Конкурс является отправной точкой для молодых оперных исполнителей. Квалификационные раунды ежегодно проводятся в 50 городах мира. В Иркутске жюри возглавляет заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш, также в его состав входят директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова, солистка Гамбургского оперного театра Инга Кална (Германия), директор концертной организации Latvijas Koncerti Гунтарс Кирсис (Латвия), дирижёр Белградского национального оперного театра Деян Савич (Сербия). Победители отборочного тура примут участие в финальных соревнованиях конкурса, которые состоятся в городе Филлах (Австрия).

Особой традицией фестиваля «Дыхание Байкала» является концертное исполнение знаменитых опер. В этом году ценители оперного искусства услышат оперу В. Беллини «Норма». Произведение исполнит Губернаторский симфонический оркестр под управлением дирижера Белградского национального оперного театра Деяна Савича (Сербия).

В Гала-концерте закрытия фестиваля 19 мая будет представлена программа популярных, любимых многими оперных сочинений, которые исполнят участники фестиваля и молодые вокалисты, прошедшие отборочный тур Международного конкурса Belvedere.

Популярностью среди молодых вокалистов пользуются и мастер-классы по вокалу, которые проходят в рамках Международного фестиваля «Дыхание Байкала». В этом году их проведёт Кармен Радовска (Латвийская музыкальная академия имени Язепа Витола, Латвия).

IX Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» проводится с 2011 года и с каждым годом набирает популярность среди профессиональных вокалистов и широкой музыкальной общественности России. Учредителем фестиваля выступает министерство культуры и архивов Иркутской области и Иркутская областная филармония. Автором идеи и художественным руководителем является главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра, заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш.

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