Пышный праздник – каждый год

Иркутск готовится к празднованию дня рождения.

В День рождения Иркутска – 2 июня основные праздничные мероприятия пройдут на острове Юность, площади у памятника Александру Третьему, бульваре Гагарина, сквере Кирова, площади Сперанского, сообщил начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики города Виталий Барышников.

– В этом году традиционными остаются праздничное шествие, большой концерт и фейерверк, также есть и нововведения. Это массовый заезд велосипедистов, который стартует в 10:30 с улицы Сударева и пройдёт по центру города. Участие в нём могут принять все желающие, – отметил Виталий Барышников. – Кроме того, на островах Юность и Конный пройдут мероприятия для детей под общим названием «Остров детства».

Детская игровая программа начнётся в 11:00. В 13:00 на сценической площадке острова Юность пройдёт гала-концерт городского фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя капель». На площади у Александра Третьего в 10:00 начнётся зарядка с иркутскими фитнес-клубами, а далее пройдут спортивные состязания. В 15:00 запланирован концерт коллективов ИГУ, с 17:00 до 21:00 – молодёжная музыкальная вокально-танцевальная программа с участием разных творческих коллективов, а также гостя – репера Luxor.

В 14:00 будет дан старт девятому костюмированному шествию. На сегодняшний день приняты заявки почти от 70 команд. Традиционно колонны пройдут по улице Карла Маркса: от пересечения улиц Франк-Каменецкого и до памятника Александру Третьему. Трибуны для жюри, ветеранов и людей с ограниченными возможностями установят возле Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова.

На площади графа Сперанского с 19:00 начнётся концертная программа «С днём рождения. Иркутск!». Участие в ней примут городские коллективы и специальные гости – народный артист РФ, известный джазмен Игорь Бутман и популярный современный исполнитель Тимати. Как пояснили организаторы, в этом году постарались сделать максимально насыщенную и разнообразную программу для горожан, учесть предпочтения иркутян всех возрастов.

Праздничный фейерверк начнётся в 22:45 на Нижней Набережной. Общественный транспорт будет ходить до часа ночи. Кроме того, на усиленный режим службы перейдут правоохранительные органы, сотрудники ГИБДД и коммунальные службы.

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