В правительстве области состоялось совещание под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, на котором обсуждались вопросы использования информации, содержащейся в единой государственной системе учёта древесины и сделок с ней (ЕГАИС), а также реализации пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины в Иркутской области.

К обсуждению особенностей работы с информационными системами в лесной отрасли были приглашены представители министерства природных ресурсов России, Рослесхоза и правительства Республики Бурятия. О том, как в регионе реализуется пилотный проект и осуществляется работа с системой ЕГАИС, рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. По его словам, после запуска проекта отмечается пока не масштабная, но отрицательная динамика роста количества незаконных рубок.

– Над пилотным проектом продолжается самая активная работа. Сейчас мы получили новую партию идентификационных карт с расширенным объёмом памяти, что позволит записывать на них информацию, содержащуюся в сопроводительных документах каждой партии древесины. Также на сайте информационной системы Лесрегистр, созданной специально для реализации проекта, заработал сервис проверки идентификационных карт по номеру. До этого проверка карт осуществлялась только с помощью устройств с технологией беспроводной передачи данных NFC, – отметил Сергей Шеверда.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик выразил уверенность, что опыт в реализации пилотного проекта по маркировке древесины, в том числе в разработке нормативно-правовой базы, пригодится другим регионам России.

О работе с системой ЕГАИС рассказали представители управления федеральной налоговой службы по Иркутской области и Иркутской таможни, которые работают в тесном сотрудничестве с министерством лесного комплекса Приангарья. Вопрос об улучшении существующей системы и внедрении в неё современных технологий поднял министр природных ресурсов России.

– Я предлагаю рассмотреть возможность и оценить вероятную пользу от применения системы блокчейн в нашей информационной системе. Это может сделать её более прозрачной и надежной, – сказал Сергей Донской.

Также на совещании обсудили перспективы биржевой торговли древесиной. Лесхозы Иркутской области в 2017 году начали активно сотрудничать с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. За прошлый год, таким образом, удалось реализовать почти миллион кубических метров древесины. В совместных планах на 2018 год – увеличение объёмов продажи и выход на международный рынок.

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