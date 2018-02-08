|
В правительстве области состоялось совещание под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, на котором обсуждались вопросы использования информации, содержащейся в единой государственной системе учёта древесины и сделок с ней (ЕГАИС), а также реализации пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины в Иркутской области.
К обсуждению особенностей работы с информационными системами в лесной отрасли были приглашены представители министерства природных ресурсов России, Рослесхоза и правительства Республики Бурятия. О том, как в регионе реализуется пилотный проект и осуществляется работа с системой ЕГАИС, рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. По его словам, после запуска проекта отмечается пока не масштабная, но отрицательная динамика роста количества незаконных рубок.
– Над пилотным проектом продолжается самая активная работа. Сейчас мы получили новую партию идентификационных карт с расширенным объёмом памяти, что позволит записывать на них информацию, содержащуюся в сопроводительных документах каждой партии древесины. Также на сайте информационной системы Лесрегистр, созданной специально для реализации проекта, заработал сервис проверки идентификационных карт по номеру. До этого проверка карт осуществлялась только с помощью устройств с технологией беспроводной передачи данных NFC, – отметил Сергей Шеверда.
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик выразил уверенность, что опыт в реализации пилотного проекта по маркировке древесины, в том числе в разработке нормативно-правовой базы, пригодится другим регионам России.
О работе с системой ЕГАИС рассказали представители управления федеральной налоговой службы по Иркутской области и Иркутской таможни, которые работают в тесном сотрудничестве с министерством лесного комплекса Приангарья. Вопрос об улучшении существующей системы и внедрении в неё современных технологий поднял министр природных ресурсов России.
– Я предлагаю рассмотреть возможность и оценить вероятную пользу от применения системы блокчейн в нашей информационной системе. Это может сделать её более прозрачной и надежной, – сказал Сергей Донской.
Также на совещании обсудили перспективы биржевой торговли древесиной. Лесхозы Иркутской области в 2017 году начали активно сотрудничать с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. За прошлый год, таким образом, удалось реализовать почти миллион кубических метров древесины. В совместных планах на 2018 год – увеличение объёмов продажи и выход на международный рынок.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.