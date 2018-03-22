ПФР разъясняет

Номер телефона горячей линии 47-00-00, отделения ПФР по Иркутской области, хорошо известен иркутянам. Мало того, если раньше у районных отделений были свои отдельные номера для связи с клиентами, то теперь этот номер является единым. Сегодня мы представляем вашему вниманию наиболее часто задаваемые вопросы, которые поступают от жителей Иркутской области и ответы на них...

– Слышали, что скоро всех пенсионеров обяжут получать пенсии только на банковскую карту. Мне удобнее получать пенсию на дому. Что делать?

– Это необоснованные слухи. Пенсионер вправе выбрать любой удобный способ доставки пенсии: через кредитную организацию путём зачисления сумм пенсии на счёт пенсионера в этой кредитной организации либо через организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой страховых пенсий путём вручения сумм пенсии на дому или в кассе организации, производящей доставку.

Доставка пенсии производится организациями, с которыми Отделение заключило соответствующие договоры. Полный список организаций-доставщиков размещён на официальном сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».

В случае выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку, с которой у территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации договор не заключён, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии приостанавливается до заключения договора между территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на три месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии пенсионером указывается организация, осуществляющая доставку, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.

– Что необходимо делать при смене счёта в кредитном учреждении или смене способа доставки пенсионных выплат?

– Если у вас появилось желание сменить способ доставки, необходимо уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда России по месту получения пенсии.

Для этого можно выбрать любой удобный способ:

– письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР, который назначил вам пенсию;

– в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда. В заявлении необходимо указать доставочную организацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты счёта (если это банк).

– Как осуществляется перерасчёт размера страховой пенсии с учётом нестраховых периодов? Например, период ухода за ребёнком?

– С 2015 года в России вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», по которому период ухода за ребёнком при назначении пенсии стало возможно включать двумя способами: либо как период работы, либо как нестраховой период (баллами).

Именно поэтому за данным перерасчётом пенсии следует обращаться только тем гражданам, кому пенсия была назначена до 2015 года. При исчислении пенсий, назначаемых уже по новой пенсионной формуле с 2015 года, учитывается наиболее выгодный вариант.

Прежде всего на перерасчёт «с учётом нестраховых периодов» могут рассчитывать получательницы пенсий, у кого двое и более детей, а также те, кто получал невысокую заработную плату и (или) имеет непродолжительный трудовой стаж. В ряде случаев нестраховые периоды по уходу за детьми дают таким пенсионерам действительно больше пенсионных баллов, чем произведённый зачёт в их стаж пенсионных прав исходя из зарплаты. Но нередки и случаи, когда данный перерасчёт невыгоден – все индивидуально.

Если в результате перерасчёта пенсии в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами её размер уменьшается, перерасчёт не производится.

– Куда обращаться при уменьшении размера пенсии?

– Существует ряд причин, из-за которых размер пенсии может как уменьшаться, так и увеличиваться. К данным причинам можно отнести, например, изменение группы инвалидности, изменение количества нетрудоспособных членов семьи, перерасчёты, наличие исполнительных производств и многое другое.

Для того чтобы выяснить, что послужило причиной изменения размера именно вашей пенсии, необходимо обратиться к специалистам клиентской службы территориального органа ПФР по месту жительства (где находится пенсионное дело) либо направить обращение через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

– Почему по телефону нельзя узнать размер пенсии и социальных выплат?

– В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», по телефону действительно не смогут дать ответ на вопрос, содержащий персональные данные (например, о выплаченных вам суммах пенсии, социальных выплатах и др.). Это связано, в первую очередь, с вашей безопасностью.

ВАЖНО: персональные данные не должны находиться в открытом доступе – это опасно, так как они могут привлечь внимание мошенников. По телефону вас также нельзя идентифицировать, и вашими данными могут воспользоваться посторонние люди.

Поэтому если у вас возник вопрос, требующий обращения к вашим персональным данным, можно обратиться к специалистам через онлайн-приёмную на официальном сайте Пенсионного фонда или в клиентскую службу ПФР по месту жительства.

– Может ли получить справку, подтверждающую право на получение государственной социальной помощи в виде обычного набора социальных услуг не сам пенсионер, а любое другое лицо (супруг(а), дети)?

– Услуга по выдаче справок сотрудниками Пенсионного фонда предоставляется лично на основании документа, удостоверяющего личность.

Получение справки за другого человека, например, за супруга(у) или родителей, возможно только в случае предоставления нотариально заверенной доверенности.

Пенсионный фонд расширяет возможности по предоставлению услуг с использованием электронных сервисов. Уже сегодня любой желающий может заказать ряд справок, даже не выходя из дома. Для этого достаточно воспользоваться «Личным кабинетом гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

– Почему для получения компенсационной выплаты уход за нетрудоспособным лицом должен осуществлять только неработающий и не являющийся пенсионером гражданин?

– В соответствии с действующим законодательством, уход за нетрудоспособными гражданами могут осуществлять только неработающие трудоспособные граждане.

Пенсионеры являются нетрудоспособными гражданами, а сама по себе пенсия уже является доходом. Поэтому пенсионеры и граждане, осуществляющие трудовую деятельность, не могут претендовать на получение компенсационных выплат по уходу.

– Необходимо ли оплачивать государственную пошлину при восстановлении страхового свидетельства (СНИЛС)?

– Государственная пошлина не взимается ни при первичном обращении за получением СНИЛС, ни в случаях обмена или выдачи дубликата.

Чтобы восстановить страховое свидетельство, достаточно обратиться в любой территориальный орган ПФР с соответствующим заявлением. Для этого вы можете самостоятельно прийти в клиентскую службу или подать заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Если вы работаете, заявление о выдаче дубликата может подать ваш работодатель.

– Размер пенсии уменьшили по исполнительному производству, но заявитель всё оплатил. Какие его дальнейшие действия по восстановлению прежнего размера пенсии?

– Удержания из страховой пенсии производятся в соответствии с Федеральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» на основании исполнительных документов.

Если пенсионер погасил сумму, подлежащую взысканию, судебный пристав-исполнитель должен направить в территориальный орган ПФР отзыв постановления. Именно этот документ является основанием для прекращения удержаний из страховой пенсии. Получив данный отзыв у судебного пристава-исполнителя, пенсионер может также самостоятельно представить его в территориальный орган ПФР.

– В интернете есть информация, что всем пенсионерам в этом году выплатят дополнительно к пенсии пять тысяч рублей. Когда это произойдёт?

– Это недостоверная информация из недобросовестных источников. Такая выплата производилась разово. В текущем году единовременная выплата производиться не будет.

Выплата осуществлена в январе 2017 года (вместе с пенсиями), её получили почти 760 тысяч пенсионеров Приангарья. Выплата носила беззаявительный характер и компенсировала разницу между показателями инфляции и проведённой индексацией.

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области рекомендует пользоваться официальными источниками информации: сайт Пенсионного фонда (www.pfrf.ru), страницы Отделения ПФР в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассники». Получить консультацию специалистов Пенсионного фонда, можно, позвонив по номеру 8-800-302-2-302 (федеральный call-центр) или 8 (3952) 47-00-00 (горячая линия Отделения ПФР по Иркутской области). Кроме того, вопрос специалистам можно задать через онлайн-приёмную на сайте www.pfrf.ru.

Также призываем граждан не предоставлять свои персональные данные неизвестным лицам, обещающим какие-либо выплаты или компенсации от имени Пенсионного фонда Российской Федерации. Используя персональные данные, мошенники могут причинить вам материальный и моральный ущерб.

– Нужно ли сообщать в Пенсионный фонд, если пенсионер переезжает в другой город (в России) и получает пенсию на банковскую карту?

– Да, в этом случае необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд, чтобы выплатное (пенсионное) дело было переправлено по новому месту жительства. В выплатном деле содержится вся необходимая информация, которая может понадобиться вам и сотруднику ПФР по новому месту жительства. К примеру, для перерасчёта размера пенсии.

На граждан, переехавших за пределы России, как в дальнее, так и в ближнее зарубежье, этот порядок не распространяется. Для них установлен другой порядок выплаты пенсии.

Выплату пенсии производит территориальный орган Пенсионного фонда по месту нахождения выплатного дела на основании заявления пенсионера. Это означает, что для запроса выплатного дела с прежнего места жительства необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда России по новому месту жительства. Если пенсионер не зарегистрирован по новому месту жительства или месту пребывания на территории РФ, то запрос выплатного дела оформляется на основании письменного заявления с указанием адреса фактического места проживания.

Сотрудники Пенсионного фонда оформляют запрос выплатного дела и не позднее одного рабочего дня после обращения направляют его в Пенсионный фонд по прежнему месту жительства. Оттуда выплатное дело направляется к новому месту жительства не позднее трёх рабочих дней с момента поступления запроса.

После поступления выплатного дела оформляется распоряжение о постановке его на учёт и продлении выплаты пенсии по новому месту жительства не позднее двух рабочих дней с момента его поступления. При этом проверяется правильность установления пенсии по прежнему месту жительства на основании документов выплатного дела.

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