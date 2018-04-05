Песня остаётся с человеком

Народному хору «За околицей» творческого клуба «Любимовка» администрации г. Иркутска исполнилось 30 лет.

Как часто, сидя за столом, фронтовики вспоминают песни времён Отечественной войны. Эти песни не награждали орденами и медалями, они не упоминались в сводках Информбюро, но они внесли неоценимый вклад в разгром фашизма, поддерживая боевой дух советских солдат, согревая их сердца. Они и сейчас продолжают жить, объединяя в преодолении жизненных невзгод. И пока у нас есть потребность петь, мы не потеряем надежду жить лучше, не потеряем радость жизни! Именно это подвигало участников войны собрать однополчан, солдат легендарной четвёртой гвардейской танковой армии, для того чтобы посидеть за кружкой чая, поделиться воспоминаниями о днях военной поры, а потом спеть песни военных лет и мирного времени. Так родилась идея создать хор ветеранов войны Первомайского микрорайона. Организатором и вдохновителем этой встречи стал старший сержант, бывший командир танка, участник освобождения Праги, человек, которого считали пропавшим без вести, дважды помещали в «Книгу памяти» Михаил Мефодьевич Романов!

Он собрал однополчан, рассказал про идею. Первыми участниками хора стали сам Владимир Николаевич Богданов, бывший моряк Александр Николаевич Безуглов, Николай Ефимович Галыго и его супруга Людмила, Илья Тимофеевич Тюрюмин, Галина Павловна Гончарова, Вера Гавриловна Верхозина, Зинаида Павловна Макаренко, Лидия Иннокентьевна Елизова.

Одним из организаторов хора была директор школы № 6, имя которой занесено в «Книгу почёта» лучших учителей России – Надежда Ульяновна Забельская. Она всеми силами поддерживала энтузиастов. Первое выступление хора состоялось 23 февраля 1988 года. Прошло оно с огромным успехом. Несмолкающие аплодисменты, цветы и, конечно, слёзы радости участников хора. Так хор получил путёвку в жизнь!

В разное время хором руководили опытные музыканты: Николай Михайлович Мочалов, Юрий Андреевич Тарасов.

С 1994 года хором руководит Николай Александрович Казанцев. А название хору «За околицей» дала солистка хора Екатерина Дмитриевна Галкина.

И вот прошло тридцать лет. За плечами признанного коллектива немало творческих удач. Хор получил высокое звание «Народного коллектива», руководитель хора удостоен звания «Заслуженного работника культуры» РФ и награждён знаком «За отличную работу» министерства культуры СССР.

В коллективе родилась целая плеяда талантливых солистов, получивших признание у Иркутян: Евгений Аркушин, Геннадий Моисеев, Людмила Петрова, Галина Мухамедова, Тамара Романова, Тамара Луконина. Конечно, нельзя не упомянуть супругу Николая Александровича – Лидию Афанасьевну – главного библиографа областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского, автора указателей иркутских поэтов и писателей. Лидия Афанасьевна отличный помощник в творческой работе, первый строгий критик. Это отличная творческая пара. Вот уже 53 года они вместе. У них сын, дочь, внуки. Старший внук Тимофей – лауреат международных конкурсов, окончил консерваторию по классу фортепиано, помогает деду в работе. А работа хормейстера очень трудная. Это и подбор репертуара, аранжировка мелодии и, самое главное, работа с участниками хора. Вот где нужно и мастерство, и терпение руководителя. Но всё это окупается, когда слышишь стройное звучание аккордов, правильно расставленные музыкальные акценты, хорошо поставленные голоса, отработанную дикцию. За это не жалко ни времени, ни усилий! Как говорят, искусство требует жертв! Ну, а хор продолжает работать! В него вливаются новые люди, молодые ребята.

Не так давно был создан мужской ансамбль «Иркутские ребята». Огромную помощь народному коллективу оказывает директор творческого клуба «Любимовка» администрации г. Иркутска Барановская Людмила Андреевна.

В репертуаре хора песни, проверенные временем, сочинения иркутских авторов, произведения советских композиторов.

Хор «За околицей» живёт полной творческой жизнью, выступает с концертами, гастролирует по Иркутской области. В этом юбилейном году мы желаем коллективу творческого роста, удач, успеха и долголетия.

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