Песчаные фильтры для КОС

В Иркутске продолжаются работы по реконструкции канализационных очистных сооружений Правого берега. Как рассказал представитель подрядной организации во время рабочего визита на КОС мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, на данный момент подготовлен котлован для установки блока фильтров.

– На данном этапе мы устанавливаем 200 песчаных фильтров – современное оборудование, которое обладает функцией самоочистки. Также параллельно ведётся подготовка к строительству насосной станции, – прокомментировал представитель подрядной организации Георгий Цейтин.

Кроме того, в рамках третьего этапа будет установлена компрессорная станция, произведён монтаж технологических трубопроводов. Глава города Дмитрий Бердников поручил подрядчику ускорить темпы по отдельным видам работ.

– Срок сдачи объекта по графику 15 декабря, однако мы должны понимать, что все работы по бетонированию должны быть завершены до наступления холодов. Прошу обратить на это особое внимание и не допустить отставания по графику, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Строительство новых сетей и модернизация существующих проходит без остановки технологического процесса. Реконструкция обеспечит требуемое качество очистки сточных вод и эффективную обработку осадков. Уже после второго этапа реконструкции объёмы сбросов загрязнённых сточных вод сокращены на 40,6%.

Проект реконструкции КОС правого берега Иркутска реализуется за счёт средств бюджетов всех уровней, федеральной, областной и муниципальной программ, в том числе в рамках целевой программы по охране озера Байкал на 2012–2020 годы. Всего проект по реконструкции КОС правого берега Иркутска включает в себя девять этапов.

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