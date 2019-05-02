Первомай прошагал по Иркутску

В демонстрации, прошедшей 1 мая в областном центре и посвящённой Празднику Весны и Труда, приняло участие рекордное за последние годы число участников – около четырёх тысяч человек. Видимо, власти региона, вняв инициативе центра, приложили все усилия, чтобы объединить под эгидой Первомая все общественные и политические силы области.

Праздник был открыт традиционным митингом, организованным союзом «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» у Дворца спорта «Труд». Основную массу митинга составили, конечно же, волонтёры различных партий, которые под красочными знамёнами своих политических объединений на этот раз решили выступить единым фронтом в поддержку человека труда. Но были на митинге и представители профсоюзных организаций региона, жители Иркутска, депутаты различного уровня со спикером Законодательного собрания Сергеем Соколом, члены областного правительства во главе с губернатором области Сергеем Левченко.

В этом году митинг прошёл под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда!»

– В День Весны и Труда мы по традиции чествуем тружеников, которые самоотверженно работают на благо Отечества, – отметил губернатор. Выступающие на митинге ораторы призывали в основном власти всех уровней обратить внимание на бедственное положение, права и нужды работников различных отраслей, но главным рефреном большинства выступлений был всё же протест против проведённой в стране пенсионной реформы. Да и лозунги, которые иркутяне держали над головой, по-прежнему актуальны. Это адекватная зарплата, социальная защита и достойное пенсионное обеспечение.

После того как прозвучали лозунги, митингующие выстроились в колонну, которую возглавил оркестр. Под аккомпанемент музыки все дружно двинулись по улице Ленина. Не обошлось и без громогласного «Ура!», которое прокатывалось от начала и до конца колонны.

Ну, а завершилось всё у мемориального комплекса «Вечный огонь», где иркутяне возложили цветы в память о земляках, павших в боях Великой Отечественной войны. После чего всех собравшихся пригласили на праздничный концерт у памятника основателю Иркутска Якову Пахабову.

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