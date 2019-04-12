Первоклассница и ее трехлетняя сестра пошли погулять на детскую площадку. Искали их полиция и волонтеры

В иркутском Жилкино 10 апреля разыскивали семилетнюю девочку и ее трехлетнюю сестру. Около 16:00 девочки ушли в неизвестном направлении из детского сада №50 по улице Шахтерская областного центра. В итоге около 20:30 их обнаружил экипаж ППС на улице Нефтебаза, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Девочек вернули в семью.

По предварительным сведениям, первоклассница самостоятельно забрала трехлетнюю сестру из детского сада. Через некоторое время в полицию обратилась мать детей и рассказала, что после 18:00 пришла за ребенком и обнаружила, что девочки нет в учреждении. По словам воспитателя, именно старшая сестра забрала младшую. Семья проживает в Иркутске по улице Генерала Доватора.

На поиски девочек были мобилизованы все наружные патрули полиции и Росгвардии, сформированы поисковые группы из числа инспекторов ПДН, участковых уполномоченных и других сотрудников ОВД. О происшествии были проинформированы местные жители, которые на добровольных началах подключались к прочесыванию жилых массивов и прилегающей территории.

Как стало известно позднее, девочки пошли погулять, дойдя до детской площадки в нескольких километрах от дома. Между тем, с начала года в Иркутске полицейские разыскали и передали родителям более сотни детей.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ