Первый раз в третий класс

Первая сессия Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва пройдёт 19 сентября.

Такое распоряжение подписал председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев 13 сентября, сообщает пресс-служба регионального избиркома. На основании действующего законодательства депутаты нового созыва на первой сессии должны избрать спикера. До этого момента вести заседание будет глава облизбиркома.

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