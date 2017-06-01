На аэродроме Иркутского авиационного завода 28 мая состоялся первый полёт нового пассажирского самолёта МС-21-300. Продолжительность полёта составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час.

План полёта включал проверку самолёта на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. В соответствии с программой, в ходе полёта выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Данная методика является типовой для первого полёта.

Самолёт пилотировал экипаж в составе лётчика-испытателя Героя России Олега Кононенко и лётчика-испытателя Героя России Романа Таскаева.

«Полётное задание выполнено полностью, – сказал Олег Кононенко. – Полёт прошёл в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено».

«Подтверждены характеристики и режимы работы двигателей, – отметил Роман Таскаев, –все самолётные системы работали без сбоев».

Президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко заявил: «Сегодня исторический день для нашего коллектива и всей большой команды, работающей над созданием МС-21. Мы вложили в наш самолёт самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям. И сегодня я счастлив сообщить, что первый полёт МС-21 прошёл успешно! Поздравляю всех участников программы с нашим общим праздником»!

Президент ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь подчеркнул: «МС-21 создан в широкой кооперации, где наряду с «Иркутом» активно участвуют и другие предприятия ОАК: «АэроКомпозит», Ульяновский и Воронежский авиазаводы, ОАК-Центр комплексирования. Это важный этап формирования новой индустриальной модели ОАК. По нашим оценкам, в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 мировой спрос составит около 15 000 новых лайнеров. Уверен, авиакомпании высоко оценят наш новый самолёт».