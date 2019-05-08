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Первый год «Патриота»
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
08 Мая 2019 г.
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Торжественным построением отметили в Иркутске 88-летие со дня образования Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища и первую годовщину Иркутского городского центра «Патриот». В построении приняли участие курсанты центра «Патриот», курсанты ВСИ МВД, студенты военной кафедры ИрНИТУ, кадетские классы, спортсмены городского центра боевых искусств, воспитанники военно-патриотических организаций Иркутска, участники и победители окружного этапа военно-спортивной игры «Зарница». Отдельным подразделением прошли ветераны ИВВАИУ.

Первый год «Патриота»

Со знаменательной датой всех собравшихся поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Мы бережно храним и чтим славные традиции военного городка, передаём их подрастающему поколению! – отметил глава города. – На базе бывшего военного городка работает городской центр «Патриот» – крупнейший патриотический центр на территории Восточной Сибири. И сегодня мы отмечаем годовщину его создания. Восстановление исторической справедливости, преемственность поколений – особенно важны сейчас. Истинный патриотизм объединяет всех нас, делает нас сильными, сплочёнными!

Участники построения прошли торжественным маршем в сопровождении военного оркестра, после чего состоялись показательные выступления курсантов ВСИ МВД, роты почётного караула, курсантов роты специального назначения ИГЦ «Патриот» и спортсменов городского центра боевых искусств. В рамках построения состоялось награждение победителей окружного этапа военно-спортивной игры «Зарница». Праздник закончился угощением всех участников построения кашей и чаем, приготовленным на полевой кухне. Всего в мероприятии приняли участие более 4 тысяч человек.

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