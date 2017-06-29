Первые в стране

В Иркутской области на утро 28 июня было зарегистрировано 46 лесных пожаров, включая четыре очага на особо охраняемых природных территориях и один на землях Минобороны. Ещё 12 лесных пожаров находятся в зоне космомониторинга.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в локализованном состоянии на утро 28 июня перешло семь пожаров общей площадью 739 гектаров, покрытых лесом, и 275 гектаров редколесья: по два – в Иркутском и Черемховском районах, по одному – в Жигаловском, Киренском и Тайшетском районах. Ещё один локализованный очаг площадью 134 гектара находится на землях «Заповедного Прибайкалья» в Слюдянском районе. Действующими остались 34 природных пожара на общей площади 15 тысяч 21 гектар, покрытый лесом, 496,5 гектара редколесья и 3402 нелесных гектара.

Как сообщает пресс-служба федеральной авиалесоохраны, Иркутская область возглавляет список по площади лесов, охваченных огнём. На втором месте находится Республика Бурятия – там тушат пламя на 14 тысячах 171 гектаре, включая 570 гектаров на особо охраняемых природных территориях, всего в республике зарегистрировано 58 очагов. В Красноярском крае зафиксировано 26 лесных пожаров на площади 6514 гектаров.

В связи с пожарами с 21 июня в Иркутской области введён режим чрезвычайной ситуации в лесах.