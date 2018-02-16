Первые в Иркутске

Общественную приёмную депутата думы Иркутска по избирательному округу № 22 Алексея Распутина наградили дипломом за участие в экологической акции «Зелёная пятница». Жители предместья Рабочее собрали 560 кг макулатуры и заняли первое место по результатам в Иркутске, обойдя 35 других участников. В 2017 году акция проходила также в Москве и Нижнем Новгороде.

Победителей поздравили руководитель общественного экологического проекта «Посади дерево» Надежда Твердая и руководитель социально-экологического проекта «Эко-инициатива» Михаил Страхов.

– Благодарим вас за весомый вклад в дело сохранения окружающей среды и лесов Прибайкалья! – говорится в обращении организаторов акции. – Благодаря вам спасено от вырубки шесть деревьев, сэкономлено 560 кВт электроэнергии и более 11 тысяч тонн воды.

Инициативность горожан отметили и в управлении экологии комитета городского обустройства администрации Иркутска. Алексею Распутину вручили благодарность за активное участие во всероссийской акции.

– Результат нас самих в хорошем смысле удивил. Такое количество макулатуры раньше собрать не удавалось. Напомню, что к нам в предместье привозили бумажные отходы даже из Юбилейного. Это говорит о том, что иркутяне не безразличны к таким проблемам и хотят принимать посильное участие в улучшении экологической обстановки. Мы обязательно будем участвовать в этой акции в дальнейшем. Её польза и эффективность доказаны, – подчеркнул депутат.

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