Первые празднования

Более десяти тысяч москвичей посетили праздник, посвящённый юбилею Иркутской области, который прошёл в столичном парке имени Горького 19 мая. Сцена была установлена у центрального фонтана, практически на входе в парк, поэтому пройти мимо празднования не мог никто. Концерт шёл десять часов. Люди смотрели его сидя на лужайках, прогуливаясь по аллеям.

Для москвичей выступили 320 артистов Иркутской области. Они представили историю нашего региона: от бурятских поселений до современности. Выступили коллективы из 20 муниципальных образований области, некоторые ни разу не гастролировали в столице. Для них это стало наградой за многолетнюю работу. В рамках мероприятия состоялась презентация крупнейших предприятий и экономического развития Иркутской области.

Праздник посетили заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Алексей Еремеев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко, депутаты Государственной думы, среди которых Алексей Пономарёв, Михаил Щапов, Алексей Красноштанов, Сергей Тен, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, представители правительства Москвы, заместители губернаторов и председателей правительства сибирских регионов: Республики Бурятия, Забайкальского края, Новосибирской области. Законодательное собрание Иркутской области представили вице-спикер Кузьма Алдаров и руководитель аппарата Дмитрий Авдеев. Участие в празднике приняли члены землячества «Байкал», которое объединяет жителей Иркутской области, в разное время переехавших в Москву. С ними губернатор провёл отдельную встречу.

Торжества в Москве стали первым крупным мероприятием в праздновании юбилея Иркутской области. В Приангарье торжества пройдут осенью. 27 сентября, в годовщину основания региона, в музыкальном театре пройдёт приём губернатора. На нём будут вручены государственные награды Российской Федерации и высшие награды Иркутской области.

Народные гулянья состоятся в выходные – 30 сентября и 1 октября. В программе такие мероприятия, как выступление сводного духового оркестра и сводного детского хора. Участие в них примут артисты со всей области. В своих городах и посёлках они уже начали подготовку к выступлению, перед концертом в Иркутске проведут общую репетицию.

Юбилейные мероприятия состоятся в посёлке Усть-Ордынский – центре Усть-Ордынского округа, который последним вошёл в состав Иркутской области. В честь годовщины основания региона в конце сентября праздничные программы пройдут во всех муниципальных образованиях области, среди них Тулун, Свирск, Братск, Киренск и другие. В перечне юбилейных более шестисот мероприятий. Среди них арт-прогулки по городам Иркутской области в Усть-Илимске, уличный фестиваль сибирской песни в Тулуне, фестивали декоративно-прикладного искусства и кузнечного ремесла в Зиме, выставка краеведческих фотографий «Сибирский вернисаж» и другие.

Большой юбилейный проект – это проведение обменных гастролей творческих коллективов региона, причём не только областных – симфонического оркестра, драматического и музыкального театров, но и городских, и районных. Например, в Ангарск отправятся коллективы из Усолья-Сибирского, а в этом городе выступят черемховцы, артисты из Балаганского района дадут концерты в Нукутском районе, братчане в Нижнеилимском, Усть-Илимском и Чунском и т. д. Такие гастроли позволят жителям области больше узнать о соседних территориях.