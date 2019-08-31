Первая выставка эмали

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С 30 августа в залах арт-галереи «Диас» начнет работу первая академическая выставка эмали. Впервые за всю историю отделения Российской академии художеств в Иркутске будут представлены произведения ведущих художников-эмальеров Урала, Сибири и Дальнего Востока. Это Борис Клочков, Инна Лемонова, Софья Хабибуллина и Наталья Чухловина (Екатеринбург), Алёна Залуцкая (Новосибирск), Татьяна Колточихина (Омск), Антон Тырышкин (Красноярск), Валерий Леватаев (Комсомольск-на-Амуре). Иркутянам и гостям города представляется уникальная возможность насладиться красотой и разнообразием одной из самых редких и необычных техник, существующих в мировом искусстве.
Искусство эмали зародилось около 3500 лет до Нашей эры на Кипре и в Древнем Египте и всегда было дорогостоящим. Сфера его применения на протяжении многих веков ограничивалась декорированием ювелирных украшений, церковной и бытовой утвари. Через Византию эмаль проникла в страны Западной Европы, Древнюю Русь и далее на Восток. Новое рождение эмали происходит во второй половине XX – начале XXI века, когда она выходит за пределы прикладного предназначения и обретает черты самостоятельного художественного явления, возросшего на синтезе декоративно-прикладного искусства и станковой живописи. В России это связано с основанием в Ярославле в 1992 г. центра «Эмалис», возглавляемого Александром Карих. Другими центрами притяжения для художников-эмальеров стали мастерские Николая Вдовкина в Минеральных Водах и Валерия Леватаева в Комсомольске-на-Амуре. Появляется все больше авторов, увлеченных этой техникой. Однако искусство эмали сохраняет свою элитарность из-за дорогостоящих материалов и сложности самого процесса. Заранее невозможно предсказать, как изменится первоначальный цвет и фактура поверхности эмали. Каждое произведение становится и единственным в своем роде. Увидеть в одном выставочном пространстве работы лучших мастеров эмали – бесценная и уникальная возможность, которой обязательно нужно воспользоваться.
Выставка работает по адресу: Иркутск, Седова, 40, арт-галерея Диас. С 10:00 до 19:00 ежедневно. Тел. 8 (3952) 55-45-95.
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