Переселение с правом выбора

Госдума приняла на рассмотрение поправку к части 1 статьи 89 Жилищного кодекса РФ, инициированную депутатом ГД от Иркутской области Михаилом Щаповым. Поправка дает жильцам аварийных домов получить при переселении, если будет на то их согласие, новую жилплощадь в другом населенном пункте в пределах региона.
Как сообщает пресс-служба Михаила Щапова, в нынешней редакции статья 89 ЖК РФ ограничивает граждан в возможности переезда в другой населенный пункт. Согласно ей при переселении из жилья, подлежащего сносу, другое жилое помещение должно находиться в границах данного населенного пункта. Исключение распространяется только на федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: руководство субъекта федерации может – обязательно с согласия гражданина – построить или приобрести для него жилье в любом муниципалитете в границах региона.
Михаил Щапов, внося поправку в Жилищный кодекс, тем самым предлагает распространить эту норму и на другие программы переселения, которые реализуются без участия Фонда содействия развитию ЖКХ.
– Это сдвинет с мертвой точки процесс переселения во многих северных, отдаленных территориях, и позволит предоставить новое жилье большему числу граждан. Особенно это касается Севера, Дальнего Востока, районов БАМа, где расселить людей в границах муниципалитета либо невозможно из-за отсутствия подрядчика или дороговизны строительства, либо нецелесообразно в силу социально-экономической ситуации на территории. Проще дать им жилье в другом городе или поселке, да и сами жители таких населенных пунктов, как правило, стремятся переехать в более привлекательные местности, – пояснил депутат.
Ранее на встрече министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня с депутатами фракции КПРФ Государственной думы ФС РФ Михаил Щапов поднял этот вопрос. В ответ директор департамента ЖКХ Минстроя РФ Оксана Демченко пояснила, что министерство в свое время продвигало такую инициативу, однако она не получила одобрения правительства РФ, и предложила депутату внести соответствующую поправку на обсуждение Госдумы.
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