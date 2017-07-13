Перенимаем опыт

Участие в выездной сессии Молодёжного парламента при Государственной думе приняли заместитель председателя думы Иркутска Александр Ханхалаев и депутат думы Светлана Кузнецова. Спикер Молодёжного парламента при ГД Мария Воропаева провела два круглых стола по вопросам обеспечения жильём молодых специалистов и сохранения объектов культурного наследия.

– Эта проблема актуальна для всех регионов, и для нашего в том числе. И уже понятно, что тот опыт, которым делятся представители молодёжных парламентов других регионов, в Иркутске очень востребован, – отметил Александр Ханхалаев.

Представители молодёжных парламентов Республики Бурятия, Приморского и Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о том, как в этих субъектах решается проблема жилья для молодых семей и специалистов, оттока кадров из регионов в более крупные города. Так, корректируется законодательная база в части предоставления жилых помещений, субсидий на погашение ипотеки, разрабатываются и совершенствуются социальные программы. В частности, в Бурятии вновь занялись возрождением популярного в советское время движения «Молодёжный жилой комплекс» (МЖК). По инициативе республиканского правительства рядом с авиазаводом, где работают молодые семьи, строятся дома для них.

– Участники круглых столов рассказали об интересном опыте. Иркутск – это прогрессивная территория, и нам надо по максимуму изучить этот опыт, узнать, как другие регионы реализуют у себя эти программы, – сказала Светлана Кузнецова.