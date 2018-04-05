Пенсия повысится с апреля

Пенсии с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9%. В целом по России увеличение пенсионных выплат в среднем составит 255 рублей. В Иркутской области средний размер пенсии вырастет на 274 рубля.

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы вырастет соответственно на 428 и 426 рублей.

Индексация проводится в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Пенсионные выплаты в Иркутской области увеличатся для 90 тысяч 255 получателей.

Одновременно с социальными пенсиями также индексируются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников лётно-испытательного состава и некоторых других граждан.

Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 34 тысяч 770 рублей и 38 тысяч 957 рублей соответственно.

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