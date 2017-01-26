Пенсионная грамота

В Иркутскую область поступил тираж учебных пособий по пенсионной грамотности школьников и студентов. В регион в общей сложности направили 18,5 тысячи учебников.

Все они переданы в учебные заведения в городах и районах области, отмечает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Иркутской области. Буклет даёт ответы на следующие вопросы: как устроена пенсионная система России, что и когда надо делать, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии. Также в учебник включены примеры различных жизненных факторов и ситуаций, влияющих на размер пенсии.

Кроме того, в рамках курса, продлившегося с октября по декабрь 2016 года, преподаватели и сотрудники ПФР читали лекции в школах, а также средних и высших учебных заведениях Приангарья. Специалисты рассказывали молодёжи о пенсионных правах и способах увеличения будущей пенсии. Занятия прошли в 142 школах и 22 ссузах Приангарья, в них приняли участие 3695 старшеклассников и 804 студента.