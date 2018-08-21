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Пенсионерку посадили за наркоторговлю. Вот так бабушка!
По инф. Телеинформа   
21 Августа 2018 г.
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В Братске суд приговорил к 11 годам в колонии строгого режима 61-летнюю пенсионерку, торговавшую героином. Иркутский облсуд оставил решение в силе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В судебном заседании вина женщины в совершении преступлений нашла свое подтверждение в полном объёме.

Стороной обвинения были представлены убедительные доказательства того, что пенсионерка в ноябре 2016 года продала через «закладки» в жилом районе Падун крупную партию наркотика. Также у женщины в квартире нашли ещё 87 граммов героина, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

По инф. Телеинформа

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