Пенсионерка выпала из окна четвертого этажа в Иркутске

В Иркутске 90-летняя пенсионерка выпала из окна четвертого этажа.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на улице Карла Либкнехта.

С тяжелыми травмами пенсионерка была госпитализирована в областную больницу. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, травмы оказались несовместимыми с жизнью и пострадавшая скончалась.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ