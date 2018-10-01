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Пенсионерка выпала из окна четвертого этажа в Иркутске
Александр Фалилеев   
01 Октября 2018 г.
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В Иркутске 90-летняя пенсионерка выпала из окна четвертого этажа.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел на улице Карла Либкнехта.

С тяжелыми травмами пенсионерка была госпитализирована в областную больницу. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, травмы оказались несовместимыми с жизнью и пострадавшая скончалась.

По инф. Телеинформа

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