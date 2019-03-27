Пенсионерка перевела мошенникам больше 150 тысяч рублей. Для этого пришлось влезть в долги...

В Усолье-Сибирском 60-летняя горожанка перевела мошенникам больше 150 тысяч рублей. Злоумышленники пообещали ей крупную выплату, для получения которой якобы необходимо оплатить ряд услуг.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, это уже третий случай в регионе за последние две недели, когда пенсионеры отправляют крупные суммы аферистам, обещающим компенсацию за некачественное лечение пищевыми добавками.

По словам пенсионерки, ей позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ей как пострадавшей в результате покупки некачественных препаратов якобы положена денежная компенсация в размере 580 тысяч рублей.

– Несколько лет назад усольчанка действительно покупала пищевые добавки, поэтому сомнений в том, что ей говорят правду, у нее не возникло. Злоумышленники убедили пенсионерку, что компенсацию можно получить только после «размораживания банковской ячейки», в которой хранятся предназначенные ей деньги. Эта придуманная процедура, по словам звонивших, стоила 35 тысяч рублей. Усольчанка нашла требуемую сумму и перевела их на указанный аферистами банковский счет, – рассказали в полиции.

Затем женщине объявили, что больше полумиллиона рублей ей доставят на машине, но за доставку необходимо заплатить 116 тысяч рублей, однако деньги эти ей сразу же вернут, как только привезут всю сумму компенсации. Пенсионерка, понимая, что ста тысяч у нее нет, отправилась в банк, взяла кредит и снова перевела неизвестным свои деньги.

– На этом мошенники не остановились. Сославшись на ошибку в финансовых документах, они попросили у потерпевшей еще 50 тысяч рублей. Только тогда женщина решила позвонить своим родственникам и рассказать о возникшей ситуации. Они и убедили пенсионерку обратиться в правоохранительные органы.

В общей сложности потерпевшая лишилась больше 150 тысяч рублей. Все переговоры со злоумышленниками и переводы денег происходили в течение десяти дней. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в надежде получить крупную выплату иркутянин перевел мошенникам свыше 500 тысяч рублей, а пенсионер из Иркутска отправил лже-министру финансов, пообещавшему компенсацию за неэффективное лечение, 16 тысяч рублей. Всего с начала года жертвами аферистов стали 350 жителей региона.

По инф. Телеинформа

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