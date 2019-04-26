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Пенсионеры поедут бесплатно
По инф. пресс-службы правительства Иркутской области   
26 Апреля 2019 г.
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Бесплатный проезд в электричках для неработающих пенсионеров Иркутской области будет действовать с 1 мая по 30 сентября.

Бесплатный проезд в электричках для неработающих пенсионеров

Бесплатный проезд в электричках для неработающих пенсионеров будет действовать с 1 мая по 30 сентября по территории Иркутской области. Воспользоваться этой льготой смогут неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и не имеющие права на меры социальной поддержки, предусмотренные федеральными законами. Об этом рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

– Данная мера поддержки действует в Иркутской области на протяжении нескольких лет. Наш регион является одним из немногих, где неработающим пенсионерам предоставляется такая поддержка. Пенсионерам нужно получить решение о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в управлении социальной защиты населения по месту жительства. На основании его и удостоверения личности в железнодорожных кассах пригородного сообщения либо в пригородных электропоездах пенсионеру будут выдавать разовые проездные билеты, – уточнил министр.

В 2018 году данной мерой воспользовались 27,8 тысячи пенсионеров, которые совершили 715,2 тысячи поездок на общую сумму 49 464,8 тыс. руб.

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