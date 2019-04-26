Пенсионеры поедут бесплатно

Бесплатный проезд в электричках для неработающих пенсионеров Иркутской области будет действовать с 1 мая по 30 сентября.

Бесплатный проезд в электричках для неработающих пенсионеров будет действовать с 1 мая по 30 сентября по территории Иркутской области. Воспользоваться этой льготой смогут неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и не имеющие права на меры социальной поддержки, предусмотренные федеральными законами. Об этом рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

– Данная мера поддержки действует в Иркутской области на протяжении нескольких лет. Наш регион является одним из немногих, где неработающим пенсионерам предоставляется такая поддержка. Пенсионерам нужно получить решение о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в управлении социальной защиты населения по месту жительства. На основании его и удостоверения личности в железнодорожных кассах пригородного сообщения либо в пригородных электропоездах пенсионеру будут выдавать разовые проездные билеты, – уточнил министр.

В 2018 году данной мерой воспользовались 27,8 тысячи пенсионеров, которые совершили 715,2 тысячи поездок на общую сумму 49 464,8 тыс. руб.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ