Патриотизм – вопрос воспитания

200 курсантов обучается с нового учебного года в центре «Патриот», из них чуть более 50 новобранцев. 25 сентября здесь прошел внеочередной слет иркутского отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», участниками которого стали школьники и педагоги из 13 школ города.

– Создание в Иркутске «Юнармии» стало большим прорывом в нашей патриотической работе. В популяризации этого движения мы стали одними из первых в России. Иркутское отделение «Юнармии» – крупнейшее в Сибири и сегодня насчитывает больше шестисот ребят, – отметил в приветственном обращении мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – В феврале наша делегация юнармейцев достойно представила Иркутск на Первом Всероссийском военно-патриотическом форуме «Я – ЮНАРМИЯ». Мы гордимся вашими достижениями! Вы задаете высокую планку, показывая пример настоящего патриотизма своим сверстникам и юным иркутянам, принимаете самое активное участие в важных городских мероприятиях.

На встрече было принято решение создать роту Юнармии при центре «Патриот», кроме того, утвержден план мероприятий на новый учебный год, выбраны делегаты на II внеочередной слет Иркутского регионального отделения «Юнармии».

Дмитрий Бердников также проверил качество проведенных ремонтных работ в «Патриоте». Поэтапно он ведется с 2017 года. Первоначально были отремонтированы второй этаж здания и плац. В текущем году завершен ремонт первого этажа и установлено новое ограждение вокруг территории центра. С 1 октября начнутся ремонтные работы на третьем этаже здания и кровле. Как рассказал директор центра «Патриот», генерал-майор Александр Барсуков, сегодня в распоряжении ребят классы военно-медицинской, инженерной, общей военной подготовки, военной истории, основ морского дела, музей оружия и др. Материально-техническая база центра постоянно пополняется.

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