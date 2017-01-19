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Патриарх иркутской прокуратуры
По инф. Телеинформа   
19 Января 2017 г.
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Председатель областного парламента Сергей Брилка 15 января поздравил с 90-летием первого прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Георгия Барского.

Георгий Барский отслужил в органах прокуратуры более 50 лет. Он является заслуженным юристом РСФСР, награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры», является почётным гражданином Иркутской области. С 2002 года Георгий Барский возглавляет комиссию по вопросам помилования на территории Иркутской области.

«Все мы, сибиряки, гордимся Георгием Яковлевичем Барским – человеком, который всю свою жизнь посвятил служению «оку государеву» и основал «школу прокуроров» Иркутской области! Своим самоотверженным трудом и новаторством, активной государственной и общественной деятельностью Георгий Яковлевич внёс огромный вклад в дело служения Закону и в развитие родной Иркутской области.

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Георгий Яковлевич – человек необычайно последовательный и открытый, принципиальный и энергичный, являющийся примером для подражания в любом возрасте. Отрадно, что эти качества, жизненная мудрость и профессиональный опыт юбиляра остаются востребованными и сегодня.

От себя лично и от имени депутатов Законодательного собрания желаю уважаемому Георгию Яковлевичу неугасаемого интереса к жизни, крепкого здоровья, благополучия, надежного товарищеского плеча, любви и заботы близких! С юбилеем!» – цитирует пресс-служба ЗС слова Сергея Брилки.

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