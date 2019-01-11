Парламент, хоть и молодёжный

В Иркутской области начинаются выборы в Молодёжный парламент.

В январе должны начаться выборы в Молодёжный парламент Иркутской области. Для многих молодых людей работа в этом, казалось бы, не очень серьёзном и важном органе является качественным стартом на жизненном пути. Стоит отметить, что Молодёжный парламент имеет реальную, хоть и очень небольшую, власть.

Организационные вопросы обсудили участники инициативной группы по выборам в Молодёжный парламент при Законодательном собрании Иркутской области, встреча которых состоялась в декабре под председательством вице-спикера областного парламента, члена Наблюдательного совета Молодёжного парламента Александра Ведерникова.

Участие в ней приняли депутат Заксобрания, член Наблюдательного совета Артём Лобков и участники креативной группы, в числе которых члены Молодёжного парламента предыдущего созыва, представители молодёжных общественных организаций и совещательных органов при думах муниципальных образований.

На заседании группы был разработан проект положения о порядке проведения выборов кандидатов в депутаты Молодёжного парламента при Законодательном собрании области. Выборы проводятся Наблюдательным советом Молодёжного парламента, который возглавляет председатель ЗС Сергей Сокол. Из числа делегированных представителей молодёжных парламентов, созданных при представительных органах муниципальных образований Иркутской области, в состав Молодёжного парламента избирается 19 депутатов.

Ещё 19 человек избирается на конкурсной основе. Кандидаты должны будут представить в свою поддержку не менее ста подписей, а также документально подтвердить свою активную общественную работу. Кроме того, молодым людям необходимо подготовить творческое эссе, которое должно содержать предвыборную программу кандидата, в том числе инновационные идеи, которые кандидат хотел бы претворить в жизнь.

Александр Ведерников отметил, что отбор кандидатов – сложная и ответственная процедура.

– Молодёжный парламент наделён правом законодательной инициативы, имеет реальную возможность влиять на состояние дел в регионе. Это работающая структура, через которую всё молодое поколение области может выразить свою позицию на государственном уровне, – подчеркнул вице-спикер.

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