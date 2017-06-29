Пансионат для пожилых

Частный инвестор готов начать строительство современного здания пансионата круглосуточного пребывания для пожилых людей в Иркутске. Об этом во время брифинга заявила заместитель председателя правительства области Валентина Вобликова. Этот вопрос обсуждался во время работы II Форума социальных инноваций регионов, который состоялся в подмосковном Красногорске, участие в котором приняла делегация Приангарья.

Как отметила зампред, между губернатором и инвестором был предварительно подписан меморандум о намерениях. Следующий шаг – подписание соглашения о возведении. Однако для этого необходимо определить место под строительство. В настоящее время рассматривается несколько площадок под размещение объекта. Наиболее удобной является территория в микрорайоне Юбилейный.

– Те участки, которые нам предлагаются, которые есть в областной собственности, расположены достаточно далеко от необходимой инфраструктуры, инвестору невыгодно вкладывать большую сумму, в том числе на подведение инженерных коммуникаций. Более того, прорабатывая вопросы качества жизни людей в пансионате, надо учитывать, что для сохранения активного долголетия люди не должны выпадать из привычной среды жизни. Поэтому оптимальным вариантом является площадка у госпиталя ветеранов войны и труда в Иркутске. Мы писали письма в администрацию Иркутска о предоставлении данного участка и получили дважды отказ, так как участок имеет обременения третьими лицами, – сказала Валентина Вобликова.

По словам депутата Государственной думы Алексея Красноштанова, который также принял участие в брифинге, эта ситуация находится на его контроле.

– Инвестор готов направить около 100 млн рублей, ещё 200 млн предоставит Пенсионный фонд РФ. Очень обидно, если регион лишится такой возможности. В XXI веке наши пенсионеры должны получить возможность жить в комфортных условиях. Я думаю, администрация города Иркутска должна помочь нам в решении этого вопроса, – подчеркнул депутат.

Предполагается, что пансионат сможет одновременно принимать 108 человек. Для проживающих в пансионате предполагается создать условия, максимально приближенные к домашним, применить передовые европейские технологии по уходу.

Кроме того, на брифинге первый заместитель министра социального развития опеки и попечительства области Алексей Макаров отметил, что в регионе уже реализуется ряд проектов, разработанных для граждан старшего возраста. Их представили на II Форуме социальных инноваций регионов.

В частности, в Приангарье формируется модель социального обслуживания «Качество жизни». Её целью является разработка и апробация моделей социального обслуживания, основанной на рыночных механизмах. В проекте предусмотрены реорганизация действующих государственных учреждений социального обслуживания населения и создания на их основе социально-ориентированной системы компаний «Профессиональный уход».