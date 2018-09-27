Памяти сибирского миссионера

Бюст святителя Софрония открыли в Иркутске в сквере у собора Богоявления. В торжественном мероприятии приняли участие мэр города Дмитрий Бердников, митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, почетные граждане Иркутска, представители общественности.

– Иркутск всегда был одним из крупнейших духовных и культурных центров России, – отметил глава областного центра. – И сегодня знаменательный день для православных христиан не только нашего города, но и всей страны.

Открытие бюста состоялось в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» и приурочено к 100-летию со дня канонизации сибирского миссионера.

Бюст выполнен иркутским скульптором Аркадием Баировым и отлит в бронзе. Работа над скульптурой велась по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима, при поддержке мэра Дмитрия Бердникова и фонда развития культуры города Иркутска.

Святитель Софроний родился в 1703 году в Черниговской губернии. Образование получил в семинарии, которая была соединена с Киевской академией. Закончив ее, поступил в Красногорский Преображенский монастырь и вскоре после пострига был избран игуменом. Софроний выказал в этом деле большие способности не только к управлению внешними делами монастыря, но и к духовному наставлению монахов.

В 1753 году императрица Елизавета назначила его епископом Иркутска. Епископ Софроний принялся за продолжение дела святого Иннокентия и начал с исполнения пожелания своего предшественника, повелев построить большой кафедральный собор во имя Богоявления. Софроний заботился об образовании детей и для этой цели основал рядом с епископской резиденцией духовное училище. Он ездил по огромной епархии, посещая приходы и наблюдая за правильным ходом церковной жизни. Особенное внимание уделял просвещению языческих народов Сибири. Епископ повелел построить в различных городах более одиннадцати церквей и множество школ. 30 марта 1771 года святитель Софроний ушел из жизни. Прошло шесть месяцев, прежде чем другой епископ прибыл в Иркутск, чтобы провести торжественные похороны.

Официальная канонизация святого совершилась, однако, только на Поместном Соборе 1917 года, а торжества были отложены из-за смуты. Только 30 июня 1918 года была торжественно отмечена его канонизация, которая стала последней совершенной в России перед наступлением времен большевизма.

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