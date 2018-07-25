Памяти поэта

«Тревожьтесь обо мне...»
Я разный –
я натруженный и праздный.
Я целе- и нецелесообразный.
Я весь несовместимый, неудобный,
застенчивый и наглый,
злой и добрый.
Е. А. Евтушенко
Человек с противоречивым характером и удивительной судьбой. Своими стихами он покорял концертные залы Москвы, Петербурга, Киева, Нью-Йорка, Парижа, многих других городов и никогда не забывал о Сибири. 18 июля в Иркутской области прошло несколько мероприятий, приуроченных к 86-летию со дня рождения знаменитого земляка Евгения Евтушенко (1832–2017).
На железнодорожной станции Зима, где провёл детские годы Е. Евтушенко, увековечили память поэта. На площади у дворца творчества «Горизонт» состоялось торжественное открытие бронзового монумента – первого памятника Евгению Александровичу Евтушенко в России. Иркутский скульптор Евгений Скачков изобразил воодушевлённого поэта, прижимающего руки к груди в знак любви и благодарности малой родине. Монумент высотой в семь метров расположили в дорогом для зиминцев месте: рядом со школой, где учился Евгений Евтушенко до 1944 года.
В Иркутске в день памяти сибирского поэта библиотека № 20 им. Е. А. Евтушенко в течение дня принимала гостей. Поклонники творчества Евгения Александровича с удовольствием читали любимые стихи, слушали нежные песни и наслаждались архивными кадрами кинохроники. Для собравшихся поэт-любитель Виталий Шастин декламировал свои стихотворения, посвящённые 86-летию Евтушенко. Все желающие смогли познакомиться с экспозицией книжной выставки, в которой были представлены биографические издания, а также сборники стихотворений знаменитого поэта разных лет.
Завершились памятные мероприятия презентацией книги известного иркутского журналиста и писателя Арнольда Харитонова «Я вам необходим...». В уютном зале библиотеки № 20 в кругу друзей, товарищей по перу автор представил очередное произведение, в котором рассказал о многолетней дружбе с Евгением Евтушенко и поделился воспоминаниями о счастливых минутах, проведённых рядом с поэтом. Писатель подчеркнул, что, не являясь ярым поклонником таланта Евтушенко, он попытался разгадать характер этого человека, понять глубину его личности.
– Евгений Евтушенко, все знают, действительно, очень разный. Его фигура противоречива: поэта или любили, или ненавидели. Лично я не являюсь преданным почитателем его творчества, о чём сказал Жене во время нашей первой встречи перед интервью. Однако чем больше я его узнавал, тем больше понимал: передо мной всеобъемлющая личность. Я люблю Евтушенко как человека, и если мне удалось выразить свою любовь в книге, то считаю это огромной удачей, – рассказал Арнольд Харитонов.
В книгу «Я вам необходим...» вошли воспоминания автора и его коллег о встречах с известным поэтом, репортажи, интервью, ироничные рассказы о забавных случаях из жизни Е. Евтушенко и его земляков. Ознакомиться с новой книгой Арнольда Харитонова может каждый в информационно-досуговом центре-библиотеке № 20 им. Е.А. Евтушенко по адресу: мкр-н Юбилейный, 22.
«Я останусь не только стихами...» – писал Евгений Евтушенко. Для многих сибиряков он прочно закрепился в народной памяти не только как талантливый поэт, но и как интересный, многогранный человек, ставший символом эпохи шестидесятых. Он выступал по всему миру, и в своих стихах неустанно воспевал Сибирь – родной край, который сквозь года сохранил память о прославленном сыне.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Next
Prev
Когда, кому, сколько? Отвечает ПФР
Сегодня мы представляем вам подборку ответов на вопросы, которые наиболее часто задают пенсионеры. Отвечают специалисты Отделения ПФР по Иркутской области.
Как вернуть взносы на капремонт
Пожилым собственникам часть взноса на капремонт компенсирует государство. Чтобы воспользоваться льготой, нужно заявить о праве на нее. – "Российская газета".
Особенности автокредитования пенсионеров
Целевое кредитование – часто встречающаяся услуга денежного рынка. Взять средства взаймы на приобретение транспорта может фактически каждый гражданин России, который способен официально подтвердить собственны...
Пенсионная реформа МВД начнется уже в 2018 году?
Грядущая пенсионная реформа непременно затронет все слои общества, она затрагивает не только сотрудников гражданских специальностей, но и пенсионеров силовых ведомств. Предполагается, что пенсионная реформа М...