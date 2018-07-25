Памяти поэта

«Тревожьтесь обо мне...»

Я разный –

я натруженный и праздный.

Я целе- и нецелесообразный.

Я весь несовместимый, неудобный,

застенчивый и наглый,

злой и добрый.

Е. А. Евтушенко

Человек с противоречивым характером и удивительной судьбой. Своими стихами он покорял концертные залы Москвы, Петербурга, Киева, Нью-Йорка, Парижа, многих других городов и никогда не забывал о Сибири. 18 июля в Иркутской области прошло несколько мероприятий, приуроченных к 86-летию со дня рождения знаменитого земляка Евгения Евтушенко (1832–2017).

На железнодорожной станции Зима, где провёл детские годы Е. Евтушенко, увековечили память поэта. На площади у дворца творчества «Горизонт» состоялось торжественное открытие бронзового монумента – первого памятника Евгению Александровичу Евтушенко в России. Иркутский скульптор Евгений Скачков изобразил воодушевлённого поэта, прижимающего руки к груди в знак любви и благодарности малой родине. Монумент высотой в семь метров расположили в дорогом для зиминцев месте: рядом со школой, где учился Евгений Евтушенко до 1944 года.

В Иркутске в день памяти сибирского поэта библиотека № 20 им. Е. А. Евтушенко в течение дня принимала гостей. Поклонники творчества Евгения Александровича с удовольствием читали любимые стихи, слушали нежные песни и наслаждались архивными кадрами кинохроники. Для собравшихся поэт-любитель Виталий Шастин декламировал свои стихотворения, посвящённые 86-летию Евтушенко. Все желающие смогли познакомиться с экспозицией книжной выставки, в которой были представлены биографические издания, а также сборники стихотворений знаменитого поэта разных лет.

Завершились памятные мероприятия презентацией книги известного иркутского журналиста и писателя Арнольда Харитонова «Я вам необходим...». В уютном зале библиотеки № 20 в кругу друзей, товарищей по перу автор представил очередное произведение, в котором рассказал о многолетней дружбе с Евгением Евтушенко и поделился воспоминаниями о счастливых минутах, проведённых рядом с поэтом. Писатель подчеркнул, что, не являясь ярым поклонником таланта Евтушенко, он попытался разгадать характер этого человека, понять глубину его личности.

– Евгений Евтушенко, все знают, действительно, очень разный. Его фигура противоречива: поэта или любили, или ненавидели. Лично я не являюсь преданным почитателем его творчества, о чём сказал Жене во время нашей первой встречи перед интервью. Однако чем больше я его узнавал, тем больше понимал: передо мной всеобъемлющая личность. Я люблю Евтушенко как человека, и если мне удалось выразить свою любовь в книге, то считаю это огромной удачей, – рассказал Арнольд Харитонов.

В книгу «Я вам необходим...» вошли воспоминания автора и его коллег о встречах с известным поэтом, репортажи, интервью, ироничные рассказы о забавных случаях из жизни Е. Евтушенко и его земляков. Ознакомиться с новой книгой Арнольда Харитонова может каждый в информационно-досуговом центре-библиотеке № 20 им. Е.А. Евтушенко по адресу: мкр-н Юбилейный, 22.

«Я останусь не только стихами...» – писал Евгений Евтушенко. Для многих сибиряков он прочно закрепился в народной памяти не только как талантливый поэт, но и как интересный, многогранный человек, ставший символом эпохи шестидесятых. Он выступал по всему миру, и в своих стихах неустанно воспевал Сибирь – родной край, который сквозь года сохранил память о прославленном сыне.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ