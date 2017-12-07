Падение «Руслана»: 20 лет

Встреча, посвящённая 20-летию со дня падения Ан-124 «Руслан» в Иркутске, прошла в ГУ МЧС по Иркутской области 1 декабря. Личный состав управления встретился с участниками тех трагических событий.

6 декабря 1997 года транспортный самолёт, вылетев с территории иркутского авиазавода, потерпел крушение через 25 секунд после взлёта. Ан-124 рухнул на дом № 45 по улице Гражданской. Хвост самолёта существенно задел дом № 120 по улице Мира, а остальные обломки – находившееся рядом здание детского дома.

В катастрофе погибли все находившиеся на борту самолёта 23 человека (восемь членов экипажа и 15 пассажиров), а также 49 человек на земле, в том числе 14 детей. Десятки семей остались без жилья. Фотография дома, который буквально «разрубил» хвост самолёта, стала символом катастрофы.

Во встрече в актовом зале регионального ГУ МЧС приняли участие председатель областного парламента Сергей Брилка и руководитель аппарата областного парламента Дмитрий Авдеев. В 1997 году они были на месте катастрофы через час после случившегося. Сергей Брилка на тот момент занимал должность заместителя главы администрации Иркутской области по архитектуре, строительству, жилищной политике и делам Севера.

– Эти события забыть невозможно – по уровню эмоциональной нагрузки их трудно с чем-либо сравнить. Шесть дней работали практически без сна – круглые сутки. В ликвидации последствий катастрофы было задействовано огромное количество людей. Большое спасибо местным жителям: курсантов, которые стояли в оцеплении в 30-градусный мороз, они отогревали горячим чаем. Решения приходилось принимать быстро – в частности, полуразрушенный дом, на который пришёлся основной удар, сначала было предложено взорвать. Но какие будут последствия у взрыва, – кто знает? Я предложил разобрать этот дом. Сергей Шойгу дал нам на это 56 часов, мы успели раньше. Потом ещё сутки вывозили строительный мусор. Площадку из-за розлива авиационного топлива засыпали толстым слоем щебня. Помню, как Сергей Кужегетович на месте катастрофы сказал, что здесь нужно построить храм. Он был возведён в 1999 году, – поделился воспоминаниями Сергей Брилка.

Также участниками встречи стали Борис Гроник, Геннадий Файзрахманов, Валерий Перфильев, Сергей Белоусов: занимая ответственные должности в правоохранительных и противопожарных ведомствах, они также участвовали в ликвидации последствий авиакатастрофы.

Сергей Дубровин, бывший в то время заместителем мэра Иркутска, и директор детского дома Галина Крюкова рассказали о том, чем им пришлось заниматься в первые дни после случившегося. Галина Крюкова едва сдерживала слёзы, вспоминая погибших воспитанников детского дома.

– Прошло двадцать лет, дети выросли, но до сих пор многие из них даже говорить не могут о падении Ан-124, – сказала она.

Эти воспоминания, как было заявлено, важны, в первую очередь, для молодого поколения иркутян, которые практически ничего не знают об этой трагедии, сообщает пресс-служба ЗС.

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