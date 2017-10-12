Экологические отряды мэра Иркутска очистили от мусора более двух миллионов квадратных метров городских территорий. Бойцы отряда привели в надлежащее состояние берега Иркутского водохранилища, залива Якоби, рек Ангара, Иркут и Ушаковка, а также зоны массового отдыха горожан и места общего пользования во всех округах Иркутска. Об этом сообщил руководитель экологического отряда Олег Кондауров на заседании Координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям, которое провёл мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

По информации Олега Кондаурова, молодые люди помогали поддерживать чистоту и порядок в городе в течение летних каникул. За этот период около 160 бойцов из числа основного и резервного состава собрали более семи тысяч мешков мусора. Силами ребят было проведено около 70 рейдов по частному сектору. Отряды приняли активное участие не только в наведении порядка и благоустройстве города, но и в общегородских мероприятиях, спортивных праздниках, экологических флешмобах.

– Также в этом году был организован «Зелёный патруль». Ребята с зелёными повязками проводили просветительские беседы по экологическому воспитанию населения, раздавали листовки, – сообщил руководитель экологических отрядов. – Впервые к нашей работе были привлечены подростки, состоящие на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних – ребята зарекомендовали себя с лучшей стороны, и подобная практика будет продолжена.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поблагодарил участников экологических отрядов за проведённую в этом году работу.

– Эта деятельность очень важна для города, для воспитания нашего подрастающего поколения. Уверен, что мы совместно будем её продолжать и вовлекать большее количество молодёжи, – подчеркнул мэр.

Кроме того, на заседании Координационного совета обсудили ряд важных вопросов, таких как создание иркутского городского юнармейского центра «Патриот», участие местного отделения «Юнармии» во Всероссийском слёте в Москве, а также работу, проводимую с трудными подростками Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников».