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Отряды мэра
По инф. пресс-службы администрации Иркутска   
09 Июня 2017 г.
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Дан старт проекта «Молодёжь за чистый город». Свою работу начали экологические отряды мэра города Иркутска. Молодые бойцы будут помогать поддерживать чистоту и порядок в городе. Такое обязательство участники экологических отрядов дали главе областного центра Дмитрию Бердникову на торжественном построении.

– Молодёжный экологический десант – замечательная традиция, которая существует в Иркутске уже больше 10 лет. И каждый год школьники и студенты проявляют себя в этой работе с лучшей стороны, – отметил в приветственном обращении мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он также поблагодарил ребят за гражданскую позицию и активное участие в жизни Иркутска.

В этом году в отряды мэра было подано 170 заявок. Ряды экодесанта пополнили 93 бойца. Остальные ребята, сдавшие документы, будут находиться в кадровом резерве. Впервые в отряд привлечены подростки, стоящие на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних. Также в этом году был создан совет родителей для совместной работы и решения оперативных задач с руководством отряда.

Как рассказал командир отряда Олег Кондауров, уже сегодня бойцы приступают к работе. Ребята будут очищать улицу Баррикад от незаконной рекламы, расклеенной на фасадах домов, заборах и столбах.

– Работать бойцы будут по четыре часа, пять дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные дни, – подчеркнул Олег Кондауров. – Безусловно, график нашей работы будет зависеть от погодных условий.

Отряды примут активное участие не только в наведении порядка и благоустройстве города, но и в общегородских мероприятиях, спортивных праздниках. Планируется, что в этом году экодесант будет работать до начала сентября.

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