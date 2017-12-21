Городское информационно-культурное мероприятие «Открытый мир», посвящённое Международному дню инвалидов, прошло в Иркутске. Его впервые организовал по поручению главы города Дмитрия Бердникова департамент здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска совместно с Фондом муниципального образования города Иркутска «Доступная среда для инвалидов».

Участие в мероприятии приняли почти 300 человек: представители 19 общественных организаций инвалидов, волонтёры, школьники, горожане.

Мероприятие прошло в школе № 69 областного центра. Для людей с ограниченными возможностями была проведена экскурсия по самому большому учебному заведению Приангарья. Также в школе была организована выставка творческих работ инвалидов, проведены мастер-классы и лекции по различным направлениям, спортивно-оздоровительные занятия и «Новогодние весёлые старты» для детей.

Специалисты центра занятости населения, социальной защиты, пенсионного фонда, фонда социального страхования, государственного юридического бюро, муниципального центра «Дом семьи» провели консультации для всех желающих.

– На этом мероприятии наши школьники имели возможность увидеть, что люди не делятся на обычных и инвалидов. Ведь мы одна большая семья! Мероприятие такого масштаба было проведено впервые, и мы убедились, что оно востребовано, – отметила заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман. Она также добавила, что администрация города Иркутска более 20 лет взаимодействует с общественными организациями инвалидов, оказывая им помощь и содействие в решении самых сложных вопросов.

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