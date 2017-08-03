Приём жителей Свердловского округа Иркутска в рамках проекта «Открытая мэрия» прошёл 26 июля в здании курорта «Ангара». На встречу с представителями профильных комитетов администрации пришло порядка пятидесяти иркутян.

Большая часть вопросов от горожан касалась содержания придомовых территорий, благоустройства общественных пространств, а также переселения из ветхого и аварийного жилья.

Помимо представителей мэрии на приёме присутствовали сотрудники полиции, управляющих и ресурсоснабжающих организаций города.

– Такой формат общения с жителями позволяет более оперативно реагировать на запросы горожан, – отметила заместитель мэра, глава Свердловского округа Светлана Колотовкина. – Иркутяне имеют возможность обратиться в любую службу городской администрации в одном месте, сэкономив своё время. Все обращения регистрируются. Ответ граждане получат по указанному адресу в сроки, установленные законом. Но большая часть вопросов решается сразу же.