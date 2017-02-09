Приём жителей Свердловского округа провёл мэр Иркутска Дмитрий Бердников в рамках проекта «Открытая мэрия». К главе города записались 36 человек. Большая часть вопросов касалась благоустройства территорий, обустройства остановочных пунктов, строительства спортивных объектов, расселения из аварийного жилья.

Житель Синюшиной горы Татьяна Елистратова обратилась к мэру с просьбой оборудовать остановочные пункты на бульваре Рябикова. Глава Свердловского округа Светлана Колотовкина пояснила, что активом ТОС сформированы предложения в программу по модернизации остановочных пунктов, которую реализует комитет по экономике. Так, разработан проект остановочного пункта, который будет установлен на бульваре Рябикова, для этого уже выделен земельный участок.

Дмитрий Бердников подчеркнул, что все остановочные пункты на бульваре Рябикова должны быть оборудованы в текущем году. Также Татьяну Елистратову интересовал вопрос строительства спортивных объектов. Она отметила, что в микрорайоне регулярно проводят соревнования, в которых участвуют жители. Глава города сообщил, что в микрорайоне Синюшина гора в этом году начнётся строительство ФОКа с плавательным бассейном, работы будут проводиться в течение двух строительных сезонов.

Любовь Труфанова обратилась к мэру с просьбой заасфальтировать пешеходный тротуар на участке от торгового центра «Ручей» в сторону масложиркомбината. Дмитрий Бердников пояснил, что эта территория имеет большую проходимость, и с наступлением тёплого периода будут проведены работы по асфальтированию, установке ограждения и замене бордюрного камня.

Председатель ТОС «Университетский» Вера Новикова пришла на приём с предложениями по благоустройству новых скверов и мест отдыха горожан. Дмитрий Бердников сообщил, что уже сейчас можно подать заявку на участие в проекте «Народные инициативы», а также в этом году в городе стартует программа «Городская среда», одной из целей которой является строительство и обеспечение необходимым инвентарем комплексных спортивных объектов в жилых микрорайонах.

В ходе личного приёма от граждан поступали предложения, которые касались развития транспортной инфраструктуры Свердловского округа. Также глава города обсудил с жителями строительство сквера им. А. В. Вампилова в микрорайоне Первомайский.