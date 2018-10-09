Отдыхать будем 10 дней

На новогодние праздники в 2019 году россияне будут отдыхать 10 дней.

Министерство труда РФ уже разработало соответствующий документ, а Российская трёхсторонняя комиссия, в полномочия которой входит регулирование социально-трудовых отношений в стране, его изучила и одобрила.

Согласно предложению Минтруда, некоторые январские выходные дни в наступающем 2019 году будут перенесены на май, а каникулы на новогодние праздники в общей сложности продлятся десять дней.

Отдыхать на Новый год россияне начнут с 30 декабря, так как эта дата выпадает на воскресенье. А рабочий день понедельника 31 декабря будет перенесён на субботу – 29 декабря.

Так как понедельник 31 декабря будет нерабочим, россиянам предстоит потрудиться за этот день заранее – в субботу 29 декабря. А все последующие дни недели вплоть до 8 января станут официальными выходными. Получается, что отдыхать на зимние праздники жители нашей страны будут по такому расписанию:

2018 год: 30 и 31 декабря (воскресенье и понедельник) – выходные; понедельник отрабатываем в субботу 29 декабря;

2019 год: с 1 по 6 января – новогодние праздники, т. е. выходные дни;

7 января – праздник Рождества, выходной;

8 января – заключительный день официальных зимних каникул;

9 января – первый рабочий день после новогодних праздников.

В итоге в январе 2019 года россияне получат возможность хорошо отдохнуть, так как рабочих дней в месяце будет почти столько же, сколько и выходных – 17 к 14.

Если правительство утверждённый на данный момент календарь не изменит, то в наступающем году трудящиеся по «пятидневке» выйдут на работу 247 раз. При этом шесть рабочих дней правительство сократит на один час, а количество выходных составит 118, как и в текущем, 2018 году.

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