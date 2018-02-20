Отдача от вложения средств в ИТС дает кумулятивный эффект

Депутат Государственной думы РФ от Приангарья, председатель ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Сергей Тен прокомментировал итоги рабочей поездки в Ульяновскую область.
Как сообщает пресс-служба политика, в 2017 году «Цифровая Эра Транспорта» подписала соглашение с правительством области и уже сегодня идет практическое обсуждение проектов по внедрению цифровых технологий на транспорте. Это и мониторинг транспорта, позволяющий повысить качество перевозок пассажиров, развитие системы электронных платежей, расширение сети комплексов фото- и видеофиксации, а также организация системы весогабаритного контроля. Ульяновская область планирует установить 15 рамок, которые будут взвешивать грузовые транспортные средства прямо на дороге.
Комментируя итоги поездки, Сергей Тен особо отметил, что Ульяновская область – это тот пилотный проект, который в будущем станет примером внедрения ИТС для других регионов.
– Сегодня мы видим востребованность ассоциации как площадки, аккумулирующей время, знания, опыт и ресурсы широкого спектра организаций в вопросах ИТС. Нам удалось включить в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год разработку региональных программ комплексного развития ИТС, – сообщил Сергей Тен. – Этот подход обеспечит создание эффективных и оптимальных для регионов моделей ИТС, их бесшовное развитие и интеграцию с цифровыми ресурсами федеральных дорог. Наша дорожная карта по работе с регионами включает также обучение и консультации, содействие в разработке региональных программ и проектов в области «цифровизации» автомобильных дорог и так далее.
Он отметил, что одобрена инициатива ассоциации по организации первого Хакатона среди студентов профильных вузов. Сергей Тен надеется, что это позволит сгенерировать неординарные инновационные идеи, которые впоследствии станут основой бизнес-моделей в разработке программ и проектов ИТС.
– Если говорить о плюсах внедрения ИТС на транспорте, уже сегодня отдача от вложенных средств повышается в 3,5 раза, начиная со второго года внедрения практически на всех уровнях – от федерального до регионального. С третьего года реализации увеличивается возможность привлечения инвестиционного финансирования и его объемы, – заявил депутат. – Все это, в конечном счете, сказывается на социально-экономическом развитии региона – за счет повышения мобильности граждан, повышения грузооборота, развития инфокоммуникационной оснащенности региона (в том числе в удаленных зонах), развития новых форм бизнеса и занятости населения.
Как ожидается, эти и ряд других вопросов более подробно будут обсуждать в Рязани на ежегодной конференции «ИТС регионам», которая пройдет 29-30 марта 2018 года.
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